NHL ONLINE: NY Rangers - Colorado 2:3. Nečas má už dvě asistence

Na nové adrese se rozjíždí zběsilým tempem. Martin Nečas v zámoří prožívá bláznivě nabitý víkend. Poté, co byl vyměněn z Caroliny a hned na to debutoval za Colorado v Bostonu, nastupuje český útočník do dalšího zápasu. Hráči Avalanche se představují na hřišti New York Rangers s Filipem Chytilem. Na konci dalšího hracího víkendu by měl gólman Petr Mrázek hájit branku Chicaga proti Minnesotě (Jakub Lauko). Tomáš Hertl v barvách Las Vegas nastupuje proti Floridě, za kterou startuje Tomáš Nosek. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.