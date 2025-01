Pastrňák zastínil Nečase v novém. 88? Teď mu to docela jde, řekl kouč Bruins

Jen přišel do kabiny, pozdravil, oblékl se a šel rovnou do akce. Aniž by Martin Nečas odehrál jedinou sekundu či si vůbec zatrénoval s hokejisty Colorada, takřka okamžitě po velkém trejdu z Caroliny již nastoupil v novém dresu do utkání v Bostonu. Vedení Avalanche si dalo záležet, aby Čecha hned vidělo, vždyť pro něj i poslalo soukromý tryskáč. Premiéra po boku Nathana MacKinnona se ale nepovedla. Bruins doma vyhráli 3:1. Stín na obří výměnu v NHL vrhl třemi body senzační David Pastrňák.

Ještě před několika hodinami se v zámoří upekla výměna, jakou NHL za poslední roky nepamatuje. Když Carolina vycítila šanci získat prvotřídního hráče do svých řad, neváhala se zbavit i nejproduktivnějšího hráče. Výsledkem je díky dohodě s Coloradem a vlastně i Chicagem příchod finského střelce Mikky Rantanena, plus někdejší jedničky draftu Taylora Halla. Opačným směrem putoval k Avalanche Martin Nečas, navíc ještě s Jackem Drurym.

V případě megatrejdu šlo čistě o byznys. Zatímco u Hurricanes se již dříve řešila Nečasova výměna, pro kterou až nyní nastal vyloženě ideální čas, Colorado Rantenenova ztráta dost zabolela.

„Ztratili jsme superstar. Budeme se muset pokusit ho nahradit, přeci jen střelci padesáti gólů nerostou na stromech,“ řekl generální manažer Avalanche Chris MacFarland. „Bolí to. Mikko byl pro nás homerun pro mnoho, mnoho let. Už jsme ale cítili, že to musíme udělat.“ Nad ztrátou dlouholetého parťáka smutnil i Nathan MacKinnon. „Nikdy, ani za milion let bych si nemyslel, že odejde. Je to opravdu hrozné,“ žehral hvězdný Kanaďan.

I Nečas se s Hurricanes loučil po sedmi sezonách emotivně. Na rozloučení s parťáky v Raleigh, které se neobešlo bez slz, měl ale jen malou chvíli. Z nové adresy se ozvalo jasné přání vidět již bývalého českého tahouna Caroliny v akci co nejdřív. Sbalil tedy jen výstroj a další nejnutnější věci a soukromým letadlem vyrazil za Coloradem do Bostonu, kde se dočkal vskutku ostrého startu.

Na tým kolem Davida Pastrňáka byl koučem Jaredem Bednarem nasazen rovnou do prvního útoku vedle MacKinnona a Jonathana Drouina. „Je to docela působivé hrát se dvěma z nejlepších hráčů na světě. Bavilo mě být na ledě s nimi,“ prozradil mistr světa z Prahy 2024 poté, co si zahrál s jedním ze svých dřívějších idolů.

I když Nečas neměl sebemenší prostor a čas na nějaké sehrání s novými parťáky, proti Bruins nastoupil velice aktivně. Avalanche ukázal, jak dokáže být rychlý. Z prvního představení ale bylo víc než patrné, že sehrání si ještě vyžaduje čas. Nová elitní lajna Colorada se na úvod především hledala, což (zatím) nedokázala a kupila chyby. Okamžité nalezení chemie by se rovnalo zázraku.

Náramné sladění naopak ukázala elitní lajna Bostonu. České duo David Pastrňák- Pavel Zacha skvěle doplňuje Morgan Geekie. Kanadský centr, který ovšem momentálně hraje na křídle, provedl dvěma góly úspěšný obrat Bruins po parádních nahrávkách od „Pasty“, který bodoval v již sedmém zápase v řadě. Pečeť na skvělém výkonu celé lajny přidal snajpr z Havířova ještě gólem do prázdné branky.

„Nedá se popřít, že tahle lajna mezi sebou vytvořila určitou chemii. A 88? Tomu to teď docela jde,“ úsměvně hodnotil Pastrňákův výkon trenér Bostonu Joe Sacco. Fungující spolupráci potvrdil i nyní nejproduktivnější Čech v NHL. „Jsme propojení, jsme si blízko a klape nám to.“

Nečas i po bláznivých 24 hodinách v zámoří byl schopný poprvé za Colorado odehrát přes 25 minut (25:08). Z nepovedeného zápasu s Bruins odcházel bez bodu a s nelichotivou bilancí -3. Příležitost na nápravu a snad i větší sehrání v novém týmu bude mít již v neděli (19:00 SEČ) na hřišti New York Rangers.