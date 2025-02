Kdo zastaví Pastrňáka?! Po ocenění Hráč měsíce deptal i Rangers: 3+1!

Klubové MVP má dávno v kapse a při katastrofické představě, že se David Pastrňák zraní nebo onemocní, může Boston hned z fleku zabalit sezonu. Vliv českého útočníka na držení postupových nadějí do play off je obrovský, až nezdravý. Jen během 14 lednových zápasů zaznamenal 24 bodů, čímž se podílel na téměř 60 procentech všech vstřelených branek týmu. Po zásluze byl vyhlášen nejlepším útočníkem ledna v NHL. Co je z českého pohledu víc než fajn, účetní uzávěrka prvního měsíce roku 2025 nepřinesla závoru, rozparáděný Pasta v sobotním domácím duelu proti Rangers podpořil výhru Bostonu 6:3 třemi góly a jednou nahrávkou!

Před sadou nočních zápasů se s 65 body (27+38) vyšplhal na osmou příčku ligové produktivity. Vedlo se i Pavlu Zachovi, jenž proti týmu z New Yorku zaznamenal bilanci 1+1. Za hosty se v premiéře předvedl dvougólový J. T. Miller, v pátek večer vytrejdovaný z Vancouveru za Filipa Chytila.

Pokud Pastrňák potáhne dál své kumpány v podobném duchu až do konce sezony a pokud by po 82 zápasech Boston sídlil v play off, bude na místě hledat havířovského rodáka mezi horkými kandidáty na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL. Slabší rozjezd je dávno zapomenut, z Pastrňáka se stal strážce plamene v nadále nejistě působícím táboře Bruins.

Jeho lednová vizitka skutečně píše. Ve 14 utkáních (11+13) se dostal na první místo v lize v počtu gólů i bodů (24), podílel se tedy na 24 trefách z celkových 41. Ve dvanácti duelech ze čtrnácti skóroval, osmkrát zapsal vícebodové představení, na gól asistoval v posledních devíti utkáních v měsíci, čili nyní už je na desíti v řadě.

Svými 24 lednovými body vyrovnal své kariérní maximum za jakýkoli jiný kalendářní měsíc (naposledy 12+12 v říjnu 2019), rovněž dosáhl největší porce bodů bostonského hráče od dubna 2021, kdy Brad Marchand zaevidoval 24 bodů (14+10) v 17 bitvách. „Cítím se výborně už od začátku nového roku, poslední dobou hrajeme dobrý hokej celý tým. Co se našeho postupu do play off týká, musíme jít zápas po zápasu, krok za krokem, každé utkání je pro nás strašně důležité, boj o play off je hodně těsný,“ hlásil Pastrňák v prvním rozhovoru po hattricku přímo od ledu.

Od jedenáctého ledna Pasta boduje v každém utkání, po sobotě to z 10 zápasů dělá úžasných 23 bodů (10+13). Mistr světa z Prahy proti Rangers nejprve v první třetině nahrával na přesilovkový gól McAvoyovi, poté ze slotu nikým nehlídaný změnil skóre na 2:1. Ve třetí části pak výstavní pumelicí z voleje oddálil vznikající nápor Rangers navýšením na 5:2, aby duel pečetil na 6:3 výjezdem s pukem do opuštěné klece. A čepice létaly z tribun dolů…

O Pastrňákově značném herním progresu svědčí i fakt, že na nynější nepřetržitou bodovou šňůru propsanou do zisku 23 bodů potřeboval od úvodu ročníku 26 utkání, tedy o 16 víc než nyní.

Po výhře nad Rangers Bostonští vystoupali nad postupovou hladinu pro Stanley Cup o jeden bod před Tampu Bay, ta má však čtyři utkání k dobru, čili v reálu jsou Bruins mimo pozici play off.