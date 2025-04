Bostonské trápení nekončí, Pastrňák je na to sám. Kouč: Budeme se prát až do konce

Takový obrázek NHL řadu let nepamatuje. Při pohledu na tabulku Východní konference zarazí hokejisté Bostonu, kteří podeváté v řadě prohráli a zahučeli na poslední místo. Hrozivou šňůru Bruins nepřestřihli ani při domácím utkání s Washingtonem, s nímž padli 3:4. „Kluci by to rádi zlomili. Tvrdě makají a chtějí nešťastnou sérii ukončit. Teď se nám bohužel nedaří, ale mohu slíbit, že se budeme prát až do úplného konce,“ burcuje kouč Joe Sacco.

Před dvěma lety, ještě s ikonami Davidem Krejčím a Patricem Bergeronem na soupisce, překonával Boston rekordy. Základní část zakončil na úctyhodných 135 bodech a smazal 46 let starý zápis Montrealu. Hned v prvním kole play off ale podlehl Floridě, což o rok později zopakoval tentokrát v konferenčním semifinále. Teď však jakékoliv plány na boj o Stanley Cup skončily v koši. Poprvé od roku 2016 bude vyřazovací část bez Davida Pastrňáka.

Saccova družina nabrala od poloviny března hrozivou formu. Po dvou výhrách v řadě nejprve padla 3:6 v Ottawě, aby následně urvala jediný bod za prohru v prodloužení s Buffalem. Razítko na bostonské tápání přitiskly těsné nezdary s Detroitem i našlapaným Washingtonem.

„Rozhodně není prostor na to, abychom na sebe ukazovali prstem. Nebudeme se zabývat minulostí, musíme totiž zůstat v přítomnosti,“ hlásí brankář Jeremy Swayman. „Na konci zápasu jsme dokonce měli tlak, což jenom ukazuje, jaký tým tady máme a co můžeme udělat pro to, abychom krizi zlomili. Je na nás všech, abychom se nevzdali. Proti Washingtonu jsme to neudělali.“

Nepomohly ani Pastrňákovy dva góly. Klíčový hráč Bruins je s 88 kanadskými body osmým nejproduktivnějším hráčem NHL. V týmové produktivitě má suverénní 43bodový náskok na druhého Pavla Zachu. Připomíná osamoceného krále na už dávno potopené lodi.

„Jsme ve špatné pozici, ale na to nemůžeme brát ohled. Pořád hrajeme NHL, nejlepší ligu na světě. Neexistuje den, kdy tohle můžete brát jako samozřejmost,“ má jasno český kanonýr. „Pořád máme na sobě dres Boston Bruins. Přesně tu hrdost si musíme přenést do každého dne, ať už se jedná o tréninkový nebo zápasový den. Před sebou máme sedm utkání, v nichž naše úroveň i vášeň musí být opravdu vysoká.“

Po zápase s Washingtonem se však o Bostonu v zámoří tolik nepsalo a nemluvilo. Daleko větší pozornost převzal Alexandr Ovečkin, který se svým 891. gólem v základní části NHL znovu přiblížil k absolutním výšinám. Gretzkého rekord visí na vlásku, Rus už ztrácí pouhé tři trefy.

„Je to neuvěřitelné. Na začátku sezony byl zraněný a spousta lidí ho odepisovala. On ale udržel skvělé tempo a teď mu chybí pouze tři branky. Ukazuje to, že když se jmenujete Alex Ovečkin, tak je možné všechno. Chybí nám osm zápasů do konce základní části a všichni si to užíváme. Hon za rekordem nikoho z nás nesvazuje, naopak nás posouvá,“ smeknul před Ovečkinem spoluhráč Charlie Lindgren, který zastavil 21 bostonských střel.

