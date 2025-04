Vstoupit do diskuse (

Všechno je možné. Zdálo se, že střelecký rekord NHL vydrží navždy. Ani Alexandr Ovečkin dlouho nevěřil, že je to možné. „Mluvil jsem s Waynem Gretzkym. Myslím, že tohle nemůže nikdo překonat,“ řekl v lednu 2017. „Pokusím se o to,“ změnil názor zhruba o dva roky později. V 39 letech ruský útočník svou misi dotáhl. S 895. gólem, který vstřelil do branky New York Islanders, je kapitán Washingtonu nový nejlepší střelec v historii základní části soutěže.

Zdálo se, že s blížícím se finišem začal zrychlovat. Alexandr Ovečkin skóroval ve čtyřech zápasech v řadě. K vítězství Washingtonu nad Chicagem 5:3 přispěl v noci na sobotu svou 893. a 894. trefou v základní části NHL. V domovské Capital One Areně vyrovnal historický počin, který přetrval 31 let. K jeho dosažení potřeboval 1486 zápasů. Stihl to o jedno utkání rychleji než Wayne Gretzky.

Great One sledoval duel Capitals s Chicagem osobně. „Alex mi povídal, ať na zápas nechodím, dokud se nepřiblíží rekordu na dva góly. Ale řekl jsem si, že raději poletím, protože možná dá hattrick. A když ve čtvrté minutě skóroval, napadlo mě, že možná už po první třetině bude hotovo,“ vyprávěl.

O šest let starší

Když v čase 46:13 v přesilovce Ovečkin prostřelil Spencera Knighta typickou ranou z levého kruhu a vyrovnal na 3:3, Gretzky s manžekou Janet a šéfem NHL Garym Bettmanem mu v lóži zatleskali, zápas byl na několik minut přerušen. „Tohle je podstata NHL. Gordie Howe byl u toho, když jsem překonal jeho rekordy. Od Jeana Beliveaua k Howeovi, poté Bobby Orr, Mario Lemieux, Mark Messier... Jestli někdo přeskočí Alexe, doufám, že mu taky přijde pogratulovat,“ dodal nejlepší hokejista historie.

Předchozí maximum Gordieho Howea pokořil Gretzky svou 802. trefou kariéry 23. března 1994. Po 30 letech, 10 měsících a 24 dnech. „Až budou rekord zapisovat, přál bych si, aby ke jménu Gordieho Howea připojili hvězdičku s poznámkou, že on hrál v jiné éře a bylo mnohem těžší dávat góly,“ připomněl Gretzky. Hrál tehdy za Los Angeles Kings a bylo mu 33 let.

Jeho rekord v počtu 894 branek přežil ještě o něco déle, Ovečkin je o šest let starší, než byl on v době překonání Howeova záznamu. „Pamatuju si, co mi řekl táta, když jsem rekordy lámal já: Až tě někdo trumfne, buď na něj stejně hrdý, jako ostatní teď na tebe,“ líčil Gretzky. Poslední gól kariéry v NHL vstřelil 29. března 1999.

A hned v dalším zápase Capitals legendárního Kanaďana překonal. V první přesilovce svého týmu na ledě Islanders ve druhé třetině vypálil švihem a zapsal se do dějin. Okamžitě skočil v radosti na led, zasypali ho spoluhráči, zápas se přerušil a nastala ceremonie.

Ruský snajpr se mohl na rekord dotáhnout dřív. Jenže listopadová zlomenina lýtkové kosti ho vyřadila ze hry na téměř pět týdnů. Po návratu však nabral ostré tempo. Zaznamenal 27 zásahů ve 42 zápasech. Podevatenácté v kariéře nastřílel přes 30 gólů, což je taky maximum NHL. A ještě jeden rekord zlomil v památném utkání, když dal svou 136. vítěznou trefu a nechal za sebou Jaromíra Jágra.