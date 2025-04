Gretzky se svou chotí Janet sjel výtahem k ledu a v doprovodu komisionáře NHL Garyho Bettmana Ovečkinovi poblahopřál. Na modrém koberci nechyběla rodina ruského snajpra ani majitel Capitals Ted Leonsis. „Přeji Islanders a newyorským fanouškům všechno nejlepší, ale my jsme tu dnes proto, abychom oslavili tady toho chlapa s číslem osm,“ zahájila 64letá legenda svůj uvolněný projev. „Můžu vám na první dobrou říct, že vím, jak je těžké dostat se na číslo 894. Číslo 895 je dost výjimečné. Gratuluji nejen Alexovi, jeho mámě a tátovi, jeho rodině, jeho ženě a dětem. Když jsem překonal rekord já, byly obě moje děti ve věku jeho kluků, takže mi to tu tak trochu připomíná…“

Pro Ovečkinův počin měl Gretzky jen slova uznání. „Říká se, že rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, ale nejsem si jistý, zda někdo dosáhne více gólů než on,“ pronesl legendární „The Great One“.

Dál zmínil, že hokej je ta nejlepší hra na světě a poděkoval všem, kdo se na tom podílí. I rozhodčím, což vyvolalo úsměv třeba u Leonsise i Bettmana. „Věřte tomu, co říkám. Ve své době jsem byl jako John McEnroe,“ vzpomněl tenisovou ikonu, kterou sudí nezřídka vytáčeli do běla. „Alexi, řekl jsem, že budu první, kdo ti potřese rukou, až překonáš rekord. A nosil jsem tuhle placku,“ ukázal na klopu saka s odznakem a číslovkou 9.

Následně se obrátil k bossovi Capitals Tedu Leonsisovi a rozverně mu pověděl: „Když jsem já dosáhl rekordu, tak mi koupili Rolls-Royce. Takže máte co dělat, abyste to napodobil,“ rozesmál Gretzky publikum.

Pak si vzal mikrofon uřícený a emocemi pohlcený rekordman. Dík vzdal svému mužstvu, které mu zvlášť v nynější sezoně hodně pomáhalo. A to, aniž by trpěla týmová stránka, Capitals jsou na Východě nejlepší. Všechno do sebe neskutečně zaklaplo. „To byl ale den, co? Jak jsem vždy tvrdil, celou dobu je to týmový sport, bez mých kluků, celé organizace, fanoušků, trenérů, koučů bych tu nikdy nestál a nikdy nepodal skvělý výkon. Takže, kamarádi, moc vám děkuji. Mám vás moc rád. Dokázali jsme to, kluci. Dokázali jsme to! Je to historie. Jo! A to nejdůležitější, děkuji mé mámě, mé rodině, mé krásné ženě, mému tchánovi, mým krásným dětem, děkuji vám, mám vás moc rád a bez vás, bez vaší podpory bych tu nikdy nebyl…“ halekal do mikrofonu.

Gretzky sice přišel o rekordní střelecký zápis, v produktivitě NHL na něj však nikdo nemá a je otázkou, zda se vůbec někdo takový narodí. Kanadská ikona v NHL nasbírala 2857 bodů, druhý je Jaromír Jágr s cifrou 1921.