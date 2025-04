Nedvěd: Myslím, že Gretzky je v hloubi duše trochu zklamaný, že o rekord přišel

S Waynem Gretzkym jej pojí přátelský vztah, na konci 90. let hráli v jednom týmu Rangers, v New Yorku společně trávili i volný čas, chodili na večeře, sedli si. Petr Nedvěd má co říci k tomu, jak nyní The Great One prožívá ztrátu střeleckého rekordu v základní části Národní hokejové ligy a proč zdánlivě nepřekonatelné maximum padlo díky kanonýrskému umu Alexandra Ovečkina.

Kapitán Washingtonu v pátečním duelu s Chicagem dorovnal Gretzkého historický zápis 894 tref, v neděli večer proti Islanders zasadil kanadské hokejové ikoně další zacílenou ránu, vzdálil se a přiblížil se kótě 900. „Neříkám, že to Ovečkinovi nepřeju, ale mrzí mě, že překonal zrovna Gretzkého. Tenhle rekord měl zůstat v Kanadě,“ říká bývalý vynikající útočník v rozhovoru pro web iSport.

Ruský útočník možná docílí devíti set gólů, což dělá průměr 45 tref na sezonu, to je nepředstavitelná porce, co říkáte?

„Je to až sci-fi. Je fakt neuvěřitelné, že Ovečkin góly dává pořád, nehledě na věk. Ano, jeho střela je neuvěřitelná, to neříkám nic nového. Je tak dobrá a neobyčejná, že díky ní mohl pomýšlet na překonání Waynova obrovského rekordu. Je to rána, jakou si vezme do hrobu. Pro mě je velká síla, že ani s blížící se čtyřicítkou Ovečkin nepřestává trefovat. Hokej se zrychluje, on stárne, ale pořád to tam láduje. Jasně, pokud se hra přelévá ze strany na stranu, tahá už za kratší konec, rychlostně to není ono. Ale jakmile se hra zastaví, zůstává dál extrémně nebezpečným hráčem. Všichni vědí, že puk stejně půjde na jeho hůl. Je k zamyšlení, jestli se k němu při přesilovce postavit a nenechat ho hrát, jenž i když ho vyřadíte ze hry, soupeř má přesilovku čtyři na tři… Není náhoda, že to zatím nikdo nevyzkoušel.“

V čem tkví největší kouzlo Ovečkinovy pumelice? V rychlosti vystřelení po nahrávce nebo v přesnosti umístění?