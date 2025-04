Jedna, druhá, třetí. David Pastrňák znovu pokořil magickou hranici sta bodů v sezoně. Zvládl to třikrát v řadě, což je dokonce počin přesahující výkaz Jaromíra Jágra. V dominantních devadesátých letech tehdejší hvězdě Pittsburghu zranění i výluka sebraly šanci na mimořádnou sérii. Sáhl si na ni až jiný český útočník ve službách Bostonu. „Neberu to rozhodně jako samozřejmost,“ povídal s pokorou havířovský rodák Pastrňák.

Bruins se aktuálně plahočí dost mimo zájem zámořských médií. Tým zaostává na spodku tabulky, že v noci na středu přejel v závěru základní části New Jersey 7:2, nikoho z NHL příliš nenadchlo. Jeden hráč však od nového roku zažehl tak horkou formou, že si bez ohledu na obecnou bostonskou bídu krade titulky pro sebe. Říkají mu David Pastrňák.

Osmadvacetiletý útočník se vetřel mezi nejlepší z nejlepších. A to není žádná přeháňka. Než za Bruins třetí gól do sítě Devils zařídil krajan Jakub Lauko, podepsal se Pastrňák pod třináct bodů svého týmu v řadě. Stejně obdivuhodnou či delší šňůru natáhli v historii NHL jen tři další velikáni – Jaromír Jágr (15), Mario Lemieux (14, 13) a Wayne Gretzky (13). Smetánka!

Není divu, že se teď v jistém ohledu mluví o TOP Pastrňákově období vůbec. „Mužstvo vede jen tím, jak se na ledě prezentuje. Navzdory tomu, co se s Bostonem v poslední době stalo, dokázal vždy odvádět skvělou práci a udržel si výkonnost,“ pochválil zcela odskočeného svěřence hlavní trenér Joe Sacco, jehož pozice může být nahnutá, ročník začal v roli asistenta a ve významnější roli oficiálně jen zaskakuje.

V Bostonu nepanuje ideální hokejové podnebí, vůbec ne pro bilancování významných milníků. Převládá totiž výrazné zklamání z výsledkového marasmu. Už když Pastrňák dosáhl o víkendu na 40 branek, nenašel důvody k velkému veselí. Na svém přístupu nic nezměnil ani po prasknutí stobodového balonku.

„Je složité to aktuálně komentovat,“ přiznal elitní střelec. „Skórovat v NHL samozřejmě není nic snadného, ale jsem prostě rád, že jsme vyhráli. Doufám, že sezonu zakončíme dobře odehranými zápasy, abychom měli silný finiš a vybudovali něco směrem do budoucnosti.“

Už z těchto slov jasně vyplývá, že Pastrňák si v sobě udržel vítěznou duši. Individuální zápisy do statistik by klidně nahradil šancí bojovat o Stanley Cup, taková směnárna však ve světě nejlepší ligy nefunguje.

Vše je naopak o postupné, trpělivé práci vedení se sestavou. Drobných a pozorných krůčcích na hráčském trhu, aby se za několik let klub vzpamatoval a znovu patřil k elitě. Pastrňák by měl novou éru Bruins stihnout někdy po třicítce, stane se její hlavní tváří, byť absolutní dominanci v produktivitě do té doby jen těžko zvládne udržet.

Stobodové sklizně jsou ostatně stále velmi výjimečnou záležitostí, v probíhajícím ročníku se jí kromě Pastrňáka dočkala jen trojka útočníků. O prvenství v bodování se porvou Nathan MacKinnon z Colorada a útočník Tampy Bay Nikita Kučerov. Mnohem výrazněji už zaostává třetí Leon Draisaitl, za esem Edmontonu je pak český snajpr.

Nepřetržitý podíl na týmových gólech v NHL

1. Jaromír Jágr Pittsburgh 1999 15 2. Mario Lemieux Pittsburgh 1989 14 3. Mario Lemieux Pittsburgh 1988 13 Wayne Gretzky Los Angeles 1991 13 David Pastrňák Boston 2025 13

Východní konference # Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Washington 77 42 7 9 19 277:211 107 2 Toronto 77 39 8 4 26 251:224 98 3 Tampa 77 39 6 6 26 276:202 96 4 Carolina 77 41 5 4 27 247:210 96 5 Florida 78 36 9 4 29 241:210 94 6 Ottawa 78 33 9 6 30 224:220 90 7 Devils 78 36 5 7 30 233:208 89 8 Montreal 78 29 10 9 30 236:253 87 9 Rangers 77 32 4 7 34 230:235 79 10 Columbus 77 25 10 9 33 250:264 79 11 Islanders 77 27 7 11 32 216:238 79 12 Detroit 77 28 8 7 34 219:242 79 13 Buffalo 77 28 7 6 36 256:268 76 14 Pittsburgh 79 22 10 12 35 233:285 76 15 Boston 79 25 7 9 38 212:261 73 16 Flyers 77 20 11 9 37 219:266 71