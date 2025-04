Padouchovi gratuloval i Pastrňák. Ovečkinův rekord rozděluje. Sportovně bomba, ale...

Nezapomínejte na padoucha Je to bomba. Sportovně! Nasázet 895 gólů, to chce nejen kumšt. Chce to absolutní hráčskou genialitu, mimořádnost, výjimečnost. A ani to nemusí stačit. Výkon, jakého se dočkáte jednou, možná dvakrát za lidský život. Zatleskat rekordu je na místě, ale… přes číslo nesmíte zapomínat, kdo ho dosáhl. A jaké střely vysílal mimo mantinely a stěny obřích hokejových hal. I ty se totiž počítají. Z pozice hráče, jaký je Ovečkin, jste taky lidským vzorem. Volíte, zda jdete vpravo, či vlevo. Jestli za Putinem, nebo pro mír. Ovečkin si vybral. Pokud chcete namítat, že politika do sportu nepatří, on sám ji do hokeje přece zatáhl. Po překonání obdivuhodné mety nezapomněl vroucně děkovat Rusům. Opakovaně podpořil diktátora ve funkci prezidenta. Prostě si vybral. Že musel? Hloupost! I kdyby cítil, že případnou kritikou Ruska svým blízkým způsobí těžkosti, určitě ho nikdo nenutil kasat se na Instagramu fotografií s Putinem. Stačilo aspoň mlčet. Někteří šli ještě dál, přes veškerá rizika se postavili proti směřování vlasti. Nikita Zadorov nebo Artěmij Panarin se nebáli postavit za správnou věc. Ovečkin je mistrný střelec i bezohledný padouch. Zapomínat na to druhé by byla velká chyba.