Takovou premiéru nechcete. Roy ztrapnil mladíka a hlásil: Převezmu za to zodpovědnost

Jen se do této situace vžijte. Celou kariéru čekáte na první šanci v NHL, jenže když na to přijde, trenér vás po 4 minutách a 43 sekundách potupně stáhne. Přesně takový debut mezi elitou zažil dvaadvacetiletý gólman Tristan Lennox. Jakmile dostal gól, kouč Islanders, mimochodem bývalý brankářský král, jej vystřídal. „Převezmu za to zodpovědnost. Možná nebylo mé nejlepší rozhodnutí ho tam dát,“ připustil Patrick Roy po debaklu 2:9 od Rangers.