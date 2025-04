Je víc mistrovství světa, nebo play off „farmářské“ AHL? Překvapivé téma, které v těchto dnech zaměstnává národní tým v přípravě na květnový šampionát. Ve hře je boj o přítomnost 21letého útočníka Buffala Jiřího Kulicha. Ten se těžko rozpůlí, takže jedna strana bude naštvaná. Která a proč? „Play off tady v Americe mu dá víc,“ trvá na svém Václav Prospal, asistent hlavního kouče týmu v Rochesteru, kde bují velké cíle v Calder Cupu.

Buffalo je dávno ze hry o lístek do bitev Stanley Cupu, ovšem na farmě Sabres v nižší AHL je to jiná, tam se těší na dalekou cestu. Zatímco záměry vedení české reprezentace jsou logicky úplně odlišné. Kouč Radim Rulík chce vzít talentovaného střelce do Herningu a Stockholmu. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport Václav Prospal detailně vysvětluje postoj trenérského štábu Rochesteru a snáší argumenty na stůl. „Chápu, že má na to Radim svůj názor, já mám zase svůj,“ rozjíždí sumář svých stanovisek.

Chce celá organizace Buffalo Sabres Jiřího Kulicha v play off AHL v dresu Rochesteru?

„Takhle jasné to není. Jde o můj názor, za kterým si stojím, ale prezentuju ho jako názor trenéra tady na farmě. Byl bych přeci sám proti sobě, kdybych odmítl takového hráče, který odehraje tři čtvrtě sezony v NHL. Zároveň stále není plně etablovaný do role NHL hráče, navíc je pod svou první smlouvou, dvoucestnou. Jelikož ta mu dovoluje působit v AHL, proč bych po něm netoužil?“

Rozumím, chcete pro svůj tým to nejlepší.

„Ano. Přesně tak. Sabres udělali to, že při trade deadline napsali Jirku na listinu hráčů, kteří mohou hrát play off AHL. Jestliže už o tom takhle přemýšleli, proč bych jako trenér o něj nestál? Já přece nebudu říkat něco jiného, než je můj názor. A ten je: Přijď sem, buď lídr, pomůžeš nám, naše týmové šance se zvýší. S Rochester Americans máme za sebou velmi dobrou sezonu a tím, že se nám vrátí dva centři a případně Jirka Kulich, tak budeme zase silnější. A můžu vám dát příklad. Jamie Benn, kapitán Dallas Stars. Před iks lety, kdy začínal v NHL, měl v první sezoně okolo padesáti bodů. Dallas neudělal play off, poslal ho na farmu a jejich farma vyhrála. Co chtěla ta organizace? Aby její hráč v daný moment šel hrát důležité zápasy a byl lídrem. Dostal minutáž, kterou v NHL nedostával, na farmě hrál všechny důležité situace, které zrovna Jirka potřebuje taky zvládat. Navíc loni se mu play off moc nepovedlo, nešlapalo to jemu ani Isaku Rosénovi, což je další třetiročák, kterého tu máme.“

Coby trenéři Rochesteru máte v Kulichově otázce jasno, včetně hlavního kouče?

„Ten by si pro něj nejradši dojel sám od té doby, co je Jirka napsaný na papíře pro play off AHL. Druhá věc je, proč Buffalo doposud neřeklo jasné stanovisko. Ať je to, jak chce, Jirka je majetkem Buffalo Sabres. To znamená, že Buffalo Sabres si s ním může dělat, co chce, protože s ním má uzavřenou dvoucestnou smlouvu. Až bude pouze hráčem NHL, může si po základní části jít, kam chce. V tomhle má Radim Rulík pravdu. Jenže teď má Jirka smlouvu dvoucestnou a čeká na to, jak se důležití lidé v klubu, kteří jsou daleko výš nad mou trenérskou pozicí, rozhodnou, co je pro Jirku nejlepší řešení. Já svůj názor prezentoval, stojím si za ním a nezměním ho. To nemá nic do činění s tím, že Jirkovi nepřeju český nároďák. Jestliže bude hrát Jirka příští rok NHL, myslíte si, že mu nároďák nebude volat kvůli olympiádě?“

Samozřejmě, že bude.

„Přesně tak.“

Není to tak, že bych byl poloviční Čech

Tušíte, zda nyní bude záležet i na názoru Jiřího Kulicha, nebo si jen vyslechne verdikt?

„V tenhle moment bych se ho určitě zeptal na jeho názor. Je to náš hráč. Jak ho znám, je z toho nesvůj. Určitě si říká: Ty vole, co tam ten Venca dělá, ten