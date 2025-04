Play off NHL servíruje čtyři zápasy. Hokejisté Caroliny po úvodní domácí výhře hrají o druhý bod v sérii proti New Jersey s Ondřejem Palátem. Odskočit může také Toronto v bitvě s kanadským soupeřem z Ottawy. V letošní vyřazovací části se poprvé představují úřadující šampioni z Floridy, kteří startují na ledě rivala z Tampy Bay. V 5:00 nastupuje útočník Tomáš Hertl v dresu Las Vegas do druhého duelu s Minnesotou, které mohou Golden Knights odskočit do vedení 2:0. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.