Momenty finálové divočiny: Kometa našla střelce. Zbořil dohrál, Dynamo tím ale pohrdlo

Ve 23. minutě skončil zápas pro domácího útočníka Adama Zbořila, který ve středním pásmu sejmul Miloše Kelemena. Jakmile si rozhodčí prohlédli videozáznam, vynesli očekávaný verdikt: pět minut plus do konce za úder do oblasti hlavy a krku. Slovenský forvard dlouho ležel na ledě, a když se trošku zmátořil, zapadl do šatny na ošetření. Na led se vrátil za deset minut hry. Pardubičtí nicméně dlouhou přesilovkou pohrdli.