Nadstavba? Souhlasím s Trpišákem, za pár let se zruší. Pelta je chytřejší než celý výkonný výbor

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Základní část skončila, Slavia v ní byla dominantní. Nadstavba bude jen o druhém místě, perou se o něj tři týmy, může to být velká zábava. Před výkopem sezonní prodloužené se ještě hraje semifinále MOL Cupu. V úterý se o finále utkaly moravské bašty Baník s Olomoucí (2:3). Ve středu to samé čeká na Plzeň se Spartou. A o víkendu se potkají znovu v prvním kole nadstavby. Panečku, bude to ostrý. Mám dojem, že hráči z toho asi velkou radost nemají, ale nás fanoušky takové zápasy samozřejmě baví. Do konce ročníku se ještě bude na co dívat, i když je o titulu dávno rozhodnuto.

V (ne)dávné minulosti by to proběhlo asi takto: kluby by uzavřely gentlemanskou dohodu, podle preferencí by si rozhodily ligu a pohár, zápasy by zdramatizovaly, aby to nebylo moc poznat a jelo by se dál.

Ale dnes je jiná doba. Navíc jde v obou soutěžích o strašně moc. Druhý v lize bere kvalifikaci Ligy mistrů, vítěz poháru má zase jistotu základní fáze Konferenční ligy, a poměrně slušnou šanci na průnik do Evropské ligy. To jsou bonusy jako blázen. Nejen co se týče prestiže, na zemi leží taky slušnej balík peněz. Čili nějaký obchody už dávno neexistujou.

Jindra Trpišovský sepsul nadstavbu. Abych pravdu řekl, docela s ním souhlasím. Mně je také bližší formát doma venku, a nazdar. Jde o nejspravedlivější systém. Kouč Slavie nabídl řešení v podobě odvetných zápasů v semifinále a finále MOL Cupu, což mi docela pasuje.