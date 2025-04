Bitva o Ontario: Toronto rozneslo Ottawu, diváci bučeli na Tkachuka, létaly pěsti

Když rozhodčí v závěru roztrhli rozdováděné skupinky hráčů a prach si sedl, poslali na trestnou lavici po šesti hráčích na každé straně. Museli si sepsat seznam, aby někoho nezapomněli. Po 21 letech se v play off NHL rozhořela bitva o Ontario. Toronto nastřílelo nejvíc gólů v její novodobé historii. V prvním dějství rozneslo provinční rivaly z Ottawy 6:2.

Řádily největší zbraně Maple Leafs. Všichni členové „Jádra čtyř“ dohromady posbírali devět bodů. Zatímco Mitch Marner si loni v play off v sedmi zápasech připsal tři body za gól a dvě asistence, tentokrát měl stejnou bilanci hned v prvním utkání. Vyhlásili ho první hvězdou zápasu. William Nylander a John Tavares byli 1+1. Auston Matthews přidal dvě asistence. „Tihle kluci takové zápasy dobře znají a zvládli to bez problémů,“ chválil kouč Craig Berube.

Ottawa na play off čekala osm let a úvodní zápas se jí moc nepovedl. „Rozhodně se musíme držet mimo trestnou lavici,“ poznamenal kouč hostů Travis Green. Jeho tým doplatil na špatnou disciplínu, nastřádal celkem 38 minut trestů. Trenér Senators si však rýpnul, že hráči Toronta nebyli vždy poctiví v tom, jakými způsoby se dostali k přesilovkám. Ze šesti využili tři. „Bylo tam pár verdiktů, kdy se jim podařilo dobře se prodat,“ dodal.

Ale spíš Green mluvil ve smyslu, že tým si z analytického hlediska počínal dobře při hře pět na pět a pravil, že se mu líbil výkon jeho brankáře. Linus Ullmark měl přitom úspěšnost zákroků 75 procent. Z úvodních osmi střel čtyřikrát inkasoval. Torontský Anthony Stolarz si vedl podstatně líp, z 33 střel pustil dvě.

„Náš brankář je skvělý, nemám o něj obavy,“ hájil Ullmarka přesto Green. „Teď se s tím nedá nic dělat. Jediné, co můžeme, je soustředit se na další zápas,“ uvedl 31letý Švéd, který před dvěma lety získal Vezina Trophy. Tehdy ještě působil v Bostonu.

„Je zcela jasné, jaké máme problémy. Udělali jsme příliš mnoho faulů, oni z toho dali góly. Takže teď záleží na nás,“ řekl kapitán Senators Brady Tkachuk, na nějž diváci posměšně bučeli a pokřikovali. „Asi jsem to čekal. Ale upřímně, je mi to u zadku,“ poznamenal.

Celky Toronta a Ottawy na sebe narazily v play off naposledy v roce 2004. Za Maple Leafs tehdy nastupovali Mats Sundin, Joe Nieuwendyk, Gary Roberts, Tie Domi, Tomáš Kaberle nebo Robert Reichel. Za Senators třeba Marián Hossa, Daniel Alfredsson, Martin Havlát, Radek Bonk, Václav Varaďa nebo Zdeno Chára. Během čtyř let po sobě sehrály oba týmy čtyři vypjaté série a ve všech zvítězilo Toronto.

V sezoně, kdy za Maple Leafs hraje Domiho syn Max, ovládla Ottawa v základní části všechny tři vzájemné zápasy s celkovým skóre 9:3. Jenže play off je jiné sportovní odvětví. Ke klíčovým faktorům patřila velká čtyřka v útoku a Stolarz v bráně Leafs. Projevila se taky jejich větší zkušenost v bojích play off. Účast si zajistili podeváté v řadě. Naproti tomu Senators se do zápasů o Stanley Cup vrátili poprvé od roku 2017.

„Na začátku se na nás projevila nervozita,“ připustil ottawský útočník Drake Batherson. „Před zápasem jste neklidní a nedočkaví. Jen aby se už začalo hrát. Ale jakmile jsem vstoupil na led, bylo to jen o tom, abych se bavil a bojoval s dalšími devatenácti kluky. Vítězství je to nejdůležitější, o co usilujeme. Měl jsem husí kůži, když jsem vyjel na plochu a publikum šílelo. Myslím, že lidí nás hodně poháněli,“ vracel se Stolarz.

Létaly pěsti i chlupy, vzduch se čeřil, krev pěnila. Úvodní dějství zvládli líp Maple Leafs. Ale série teprve začala. Ve středu pokračuje opět v Torontu druhým duelem.