Hertl prohrává v play off. Faksa bodem pomohl k demolici Jets, Toronto krok od postupu

Komplikace po přesunu do Minnesoty. Hokejisté Las Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem prohráli třetí zápas 1. kola play off NHL 2:5 na ledě Wild a v sérii prohrávají 1:2. Prohrát i třetí zápas doma odmítlo St. Louis, které i díky asistenci Radka Faksy rozstřílelo Winnipeg 7:2 a snížilo stav souboje s Jets na 1:2. S vedením 3:0 na zápasy je Toronto už velice blízko k postupu. Maple Leafs vybojovali výhru 3:2 v prodloužení v Ottawě. Do trháku se dostává také úřadující šampion z Floridy, který po vítězství 2:0 uspěl i podruhé na ledě rivala Tampy Bay.