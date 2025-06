Blümel: Nejde říct, že Dallas byla špatná volba. Podle čeho si vybere tým NHL?

Odehrál výtečnou sezonu, díky níž by si měl zajistit fajnovou smlouvu v NHL. Matěj Blümel napálil 47 gólů a dohromady zaevidoval 89 bodů v jedné z nejprestižnějších soutěží na světě. V AHL zlomil klubový rekord Texasu 39 trefami v základní fázi, konec sezony přišel až v semifinále Calder Cupu. Očekává se podpis v nejlepší lize a průraz na další dlouhé roky. Tak kam to bude? (Roční premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>)

Zámořští komentátoři při gólu stále řvou do mikrofonu BLUMEL, na což si 25letý útočník už zvykl, nikdy se nedožadoval správné výslovnosti. Zkusí to jinak. „Až budu v NHL, tak je to naučím,“ usmívá se hokejista. Za dva týdny by mohl mít jasno, v rozhovoru pro deník Sport a web iSport rozebírá své priority a možnosti ohledně příštího angažmá. A pozor, není vyloučeno, že kvůli jedné důležité osobě si tříletou štaci v organizaci Dallas Stars prodlouží. Záleží, jak se věci vyvinou.

Matěji, práce vám skončila až devátého června poté, co jste s Texasem vypadli v konferenčním finále s Abbotsdorfem. Máte toho plné brejle?

„Co si budeme povídat, bylo to dlouhý a náročný… Nikdy jsem nehrál hokej takhle dlouho. V prvé řadě mě mrzí, že jsme neprošli dál, protože jsme byli kousek od finále Calder Cupu. Na druhou stranu, už jsem doma a docela rád, že si odpočinu. Sezona byla náročná jak fyzicky, tak psychicky.“

Takže teď chcete vidět led maximálně v nějakém drinku, že?

„Jo, dám si chvíli volno na dovolené a pak na to zase vlítnu.“

Kam se vydáte?

„Letíme do Řecka. Lehnu si k vodě a nebudu nic dělat. S přítelkyní to máme oba takhle rádi. Maximálně si na den půjčíme auto a někam se podíváme. Ale nebudeme nic hrotit.“

Na farmě Dallasu jste zlomil historický klubový rekord 39 trefami, takže i když jste do prvního týmu jen nakoukl na sedm partií, berete sezonu jako výbornou?

„Byla dobrá, super. Jak říkám, škoda konferenčního finále, které nám uteklo, ale i v klubu nám říkali, že jsme byli mezi pěti týmy na světě, které tou dobou ještě hrály hokej. Vštěpovali nám do hlavy, že jsme odpracovali hodně dobrý ročník. Samozřejmě, že do sezony jsem šel s cílem vybojovat si na kempu místo v NHL, což bohužel nevyšlo. Měl jsem pak trochu pomalejší start, protože mě to mrzelo, a šel jsem potřetí za sebou na farmu. Ale postupně jsem přestal NHL řešit a začal se soustředit víc na sebe a pracovat na tom, jak být lepší každý další den. To mi hrozně pomohlo a díky tomu jsem měl sezonu tak úspěšnou.“

NHL je vaším snem, nicméně ve finále je pro váš pokrok lepší mít pravidelnou zátěž, zastávat klíčovou roli v týmu a hrát přesilovky než dostávat pár minut nahoře. To vás posouvá dál, nebo ne?

„Určitě. Kolikrát je lepší hrát dvacet minut i víc a dostávat prostor ve všech možných situacích, než se dostat do zápasu jednou za týden na pět minut.