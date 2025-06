Jen si představte, že se sotva rozhlédnete a všude okolo vás najdete moře, písek a palmy. Jste v tričku, na sobě máte plavky, kráčíte si to v žabkách... Prostě totální pohodička. V takovou chvíli obvykle nemáte na hokej ani pomyšlení. Na Floridě by ovšem nesouhlasili, v neděli odpoledne tamního času totiž Panthers právě na pláži slavili zisk druhého Stanley Cupu v řadě. Autobus se staronovými šampiony vítaly tisíce lidí, mezi nimiž byl i legendární Jaromír Jágr.

Obhajoba se musí náležitě oslavit, minimálně stejně jako první úspěch. Floridští Panthers přemohli ve finále Edmonton i podruhé v řadě a nejslavnější hokejovou trofej opět uzmuli. Jejich křepčení vyvrcholilo na pláži Fort Lauderdale a trvalo několik hodin.

Tentokrát si ho vychutnal i Sam Reinhart, čtyřgólový hrdina posledního zápasu. V minulém roce se deštivého odpoledne nemohl zúčastnit, dostal totiž pozvánku na kamarádovu svatbu. Nyní si však účast na tuze příjemných povinnostech odškrtnul, dokonce i tančil na zádech Brada Marchanda. „Garantuji vám, že tentokrát si to nenechám ujít,“ dušoval se kanadský reprezentant s předstihem.

Právě Marchand, jenž po finále pobouřil fanoušky Edmontonu provokativním tričkem s nápisem „Losers“ místo „Oilers“, byl novou tváří velkolepé oslavy. Známý šprýmař si příznivce Floridy okamžitě získal, přestože celou dosavadní kariéru odehrál v Bostonu. „Miluju Marchanda, on už je Panter,“ vyřvával jeden z fanoušků „Cats“ do vysílání stanice Fox. „Brad je legenda,“ přidal se další.

Jen krátce poté Marchand vyskočil z týmového autobusu a dychtivě se fotil s fanoušky. Neodmítl ani řadu žádostí o podpis. „Tohle je nejlepších pár měsíců, které jsem kdy v kariéře zažil. Je tu neuvěřitelná parta. Miloval jsem každou sekundu tady a doufám, že to tak bude pokračovat,“ hlásil s vědomím, že v červenci mu vyprší smlouva.

Nelenil ani Nate Schmidt, který v dobrém rozmaru skotačil se synem a navíc popíjel plechovku s pivem. Mezitím si fanoušci pokřikem „Barky Barky“ vyžádali Aleksandera Barkova. Lídr je z busu pozdravil a u toho mával finskou vlajkou. Sociální sítě pobavil také floridský fanda v edmontonském dresu. Jak se něco takového mohlo stát? Dotyčný platil daň za to, že ve fotbalové fantasy lize skončil poslední. Sázka je holt sázka.

Show na Floridě sledoval z blízka i Jaromír Jágr, jenž po boku partnerky Dominiky oslavy natáčel. „Je to blázinec, opravdu blázinec. Bolí mě z toho ruka. Ono se to nezdá, ale držet půl hodiny telefon takhle před očima, to není nic jednoduchého. Je lepší dělat bench v posilovně a v chladu,“ líčil bývalý hráč Panthers.

Zhruba po dvou hodinách zdlouhavé jízdy busem se všichni hlavní protagonisté dostali na pódium, jako první si vzal slovo komentátor Panthers Steve Goldstein. „Chceme třetí pohár, chceme třetí pohár,“ burcoval dav. Přidal se k němu i generální ředitel Matthew Caldwell, který zvlášť poděkoval GM Billu Zitovi, trenéru Paulu Mauricemu a kapitánu Barkovovi.

Pak si už mikrofon předávali hokejisté. „Když mě vytrejdovali z Calgary, změnil se mi život. Děkuju všem,“ hlásil Matthew Tkachuk. „Jsem tady jedenáct z***vených let a vždycky jsem nám věřil,“ hulákal Aaron Ekblad. Za obrovského potlesku pak ještě ukázal Sam Bennett Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off a bujaré oslavy mohly dál pokračovat.