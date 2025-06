ZIMÁK s objevem NHL: Když se vyhrává, v Montrealu jíte zadarmo, líčí Dobeš

Na přelomu roku se stal hitem NHL. Jakub Dobeš fascinujícím způsobem vtrhnul na elitní hokejovou scénu, když coby nováček soutěže vychytal pět výher v prvních pěti vystoupeních za Montreal Canadiens, navíc proti extrémně silným týmům. Debut? Vychytaný šampion Stanley Cupu z Floridy s nulou na kontě. Byl to mladý Čech, jenž odstartoval nečekanou a úspěšnou pouť týmu za postupem do play off.