Hokejová hvězda budoucnosti si vybrala univerzitu. I tam si vydělá slušný balík

far

far

Málokdo pochybuje, že bude příští jedničkou draftu do NHL. Sedmnáctiletý útočník Gavin McKenna má být další generační talent, zkušenosti bude v příští sezoně sbírat v univerzitní NCAA. Kanadský mladík vyslyšel vábení Penn State University, sezonu před výběrem talentů opustí kanadskou juniorku. V USA by si měl přijít na pořádný balík peněz, hovoří se o částce 700 tisíc dolarů za sezonu (zhruba 14,7 milionu korun). „Supertěžké rozhodnutí. Nejlepší místo pro mě ale bude Penn State,“ nechala se slyšet hvězda budoucnosti.

Přesun vycházejícího talentu z kanadské juniorky do americké univerzitní soutěže způsobil za mořem poprask. NCAA v minulosti brala hráče z elitních mládežnických soutěží WHL, QMJHL a OHL jako profesionály, protože část hokejistů už měla podepsané vstupní kontrakty do NHL. Proto nebyl možný přechod z juniorky na univerzitu. Letošním rokem ale zmíněné pravidlo padá. Příležitosti změnit působiště okamžitě využila řada hráčů, McKenna je doposud největším jménem.

„Univerzitní hokej mi pomůže naskočit do NHL snadněji. Budu hrát proti starším, větším a silnějším klukům. To vás opravdu připraví. Pomůže mi i to, že v kabině kolem sebe budu mít starší a zralejší hráče,“ vysvětloval talentovaný útočník, proč se rozhodl pro změnu.

WHL si během uplynulých ročníků stihl podmanit. V první kompletní sezoně bral 97 bodů (34+63) v 61 zápasech, naposledy se vytáhl na 129 zápisů (41+88) během 56 utkání. V předposledním ročníku před draftem měl lepší bodový průměr než v minulosti hvězdy jako Sidney Crosby, John Tavares nebo Connor Bedard.

„McKenna spadá do speciální kategorie, na jakou narazíte jednou za pár let. Jeho ofenzivní instinkty a schopnost tvořit hru jsou opravdu výjimečné,“ popsal mladého útočníka šéf scoutingu NHL Dan Marr.

Roli v McKennově rozhodování o příštím působišti mohla hrát i otázka financí. V NCAA funguje pravidlo nazývané NIL (name, image, likeness). Na základě něj můžou hráči dostávat peníze za vlastní značku. Za to, jak jsou vidět na veřejnosti a jak je nakládáno s jejich jménem a podobou.

Podle informací, které začaly kolovat napříč sociálními sítěmi, by si McKenna měl na Penn State University vydělat 700 tisíc dolarů za sezonu (zhruba 14,7 milionu korun). Žádný jiný hokejista v historii soutěže si na takové peníze nepřišel, ve WHL dostávají hráči daleko nižší sumy. Pro úplnost dodejme, že v NHL je v současnosti minimální plat nastavený na částku 775 tisíc dolarů (16,3 milionu korun).

I díky pravidlu NIL je univerzitní NCAA pro mladé hráče stále větším lákadlem. V příští sezoně do ní z již draftovaných hráčů zamíří také talentovaný prospekt Columbusu Cayden Lindstrom nebo Čech Václav Nestrašil. Příchod předpokládané budoucí jedničky je ale pro ligu zatím jednoznačně největší bombou.