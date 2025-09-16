Jak Češi zaujali v kempech NHL: Bitka, bizarní vlastňák i nejlepší betony v historii
Mezi masou nadaných borců si nárokují vlastní místo na světle. Do nováčkovských kempů klubů z NHL letos dorazilo rovných třicet českých hokejistů. A někteří už se stihli řádně připomenout, třebaže ne vždycky zrovna v pozitivním duchu. Deník Sport a web iSport připravily seznam deseti tuzemských nadějí, jejichž představení neunikla pozornosti zámořských fanoušků a novinářů.
Matyáš Melovský (21)
útočník, New Jersey
Blyští se jako drahokam, vlastně docela nečekaně. Důležitý člen bronzové party z loňského šampionátu do 20 let proti Bostonu udeřil hned dvakrát, hlavně první trefa byla výstavní. Odchovanec Uničova při ní prošel od obranné modré čáry až před branku a se třemi soky na zádech zavěsil. Při další úspěšné akci prokázal, že se nebojí důrazu na brankovišti. Volba z šestého kola draftu ještě nevlastní nováčkovský kontrakt, nicméně křičí o něj z plných plic.
Ondřej Becher (21)
útočník, Detroit
Hrdina bronzového obratu na MS juniorů 2024 podepsal na Silvestra nováčkovský kontrakt s Red Wings. Mohl ho mít dřív, kdyby si nepochroumal vazy v kotníku. Kvůli zranění přišel vloni o týmovou přípravu, letos nabral svaly i rychlost a už pálí ostrými. Krátkým švihem překvapil Dallas, předtím započítal i asistenci. O hlavní tým se bude hlásit vedle kamaráda Jakuba Rychlovského. „V minulé sezoně mě vzal k sobě do bytu. Za to mu patří velký dík,“ vykládal Becher pro deník Sport a web iSport.
20
Tolik bodů v 59 zápasech na farmě Detroitu nasbíral dosud Ondřej Becher, k deseti gólům přispěl stejným počtem asistencí.
Michal Kunc (24)
útočník, Utah
Byť se Mammoth v dosavadních měřeních nadaných junáků nepyšnil velkou formou, olomoucký vyslanec si dělal jméno. Lokální novinář Chase Beardsley Utah zblízka sleduje a po jeho pádu 1:5 s Vegas napsal: „Jediný, kdo vynikal, byl Kunc.“ Čecha chválil už při předchozím klání s Coloradem (3:5), kdy se reprezentant dokonce prosadil gólově. Ve 24 letech je na náročné misi. Organizaci v minulosti moc nevyšly extraligové úlovky Patrika Kocha či Miloše Kelemena.
Adam Jiříček (19)
obránce, St. Louis
Jeho nechytatelná bomba od modré čáry pomohla mladíkům Blues k první výhře 6:4 nad Minnesotou. Po ní se mladší Adam zvěčnil na fotce s bratrem Davidem i jmenovci Benákem a Jechem. St. Louis baví Jiříčkovo sebevědomí po náročném roce plném zranění. „Má ránu i dovednosti. Je to tvrdý hokejista, rozdává hity, jezdí si pro puky. Zaujalo mě, jak byl komplexní,“ chválil farmářský trenér Steve Konowalchuk, který vede talenty v nováčkovském kempu.
9
Tolik měsíců nehrál obránce Adam Jiříček kvůli zpřetrhaným vazům v koleni a poškozenému menisku.
Tomáš Suchánek (22)
brankář, Anaheim
Přišel takřka o rok a půl kariéry, minulou sezonu musel vinou zranění odpískat. Teď se chce gólman z Přerova vrátit a předvést, že má na to vystoupat k elitě. V nováčkovském kempu si však vybral pořádnou dávku smůly. Za stavu 0:2 proti Los Angeles vyjel rozehrávat na kruh, otočkou chtěl poslat puk na zadní mantinel, ale trefil vlastní klec... „Říkal jsem mu, že na to bude pár dní myslet, ale ať zapomene. To se stane, když nehrajete 17 měsíců hokej,“ zastal se Čecha kouč Matt McIlvane.
91
Tomáš Suchánek vynechal kvůli zranění kompletní sezonu. Předtím už působil ve farmářské AHL a ve 29 zápasech měl úspěšnost zákroků přesně 91 procent.
Maxmilian Curran (19)
útočník, Colorado
Bodově zářil v juniorské WHL i na srpnovém turnaji reprezentační dvacítky. Na turnaji nováčků zatím Maxmilian Curran bojuje jinými zbraněmi, aby si jednou řekl o místo v NHL. V utkání proti Vegas neváhal shodit rukavice a postavit se v bitce dvoumetrovému a téměř metrák vážícímu pořízkovi Bronsonu Rideovi. „Věděl, že se pere mimo svoji váhovou kategorii, ale stejně do toho šel. To mu získá u organizace body,“ vyťukal novinář Evan Rawal.
Eduard Šalé (20)
útočník, Seattle
Má za sebou první sezonu v profesionálním hokeji, na farmě Seattlu sbíral Eduard Šalé další zkušenosti. Na nováčkovském kempu před startem sezony se chce zase přiblížit šanci zahrát si NHL. Krok k vysněné možnosti udělal v zápase proti Vancouveru, když do branky usměrnil přesný pas Blakea Fiddlera. V dalším utkání se dostával do šancí, ale do statistik se nezapsal. „Měl pár dobrých střel, které měly skončit gólem,“ informoval na síti X profil Sound Of Hockey.
Šimon Zajíček (24)
brankář, Boston
V květnu moudře vybral, v Bostonu cítil právem největší šanci se prosadit. „Volili jsme na základě konkurence,“ vykládal Zajíček pro deník Sport a web iSport. Při premiéře u Bruins se zaskvěl 30 zásahy při těsné porážce 1:2 s nadějemi Pittsburghu. Hlavně však zaujal svými chrániči z litvínovské štace, které barevně korespondují s dresem nového zaměstnavatele. „Tohle musí být moje nejoblíbenější výstroj v historii Bruins,“ neváhal zámořský novinář Steven Ellis.
1
Prvním mužem extraligových statistik se v rámci úspěšnosti zákroků stal naposledy Šimon Zajíček, s hodnotou 93 % vládl.
Radim Mrtka (18)
obránce, Buffalo
Potvrzuje, že se zaslouženě stal nejvýše taženým Čechem na posledním draftu, z Buffala na jeho konto prší chvála. Obránce Radim Mrtka se mezi nováčky uvedl gólem proti New Jersey, v dalším utkání přidal asistenci. Téměř dvoumetrový zadák ale není vidět jen body, zaujal i tvrdou hrou. Proti Columbusu se dostal do šarvátky s Ryderem Boultonem, krajana Davida Rozsívala zase posadil tvrdým hitem. „Ukázal se v dobrém světle,“ přiznal trenér Michael Leone z farmy Sabres.
Adam Benák (18)
útočník, Minnesota
Na draftu se kvůli malé výšce propadl až do čtvrtého kola a druhé stovky vybraných hráčů. Teď začíná Adam Benák všechny za mořem přesvědčovat o svých kvalitách. Na rookie turnaji za Minnesotu odstartoval třemi asistencemi proti St. Louis, další nahrávku bral i v zápase proti Chicagu. „Je fantastický. Má neuvěřitelné mentální nastavení, dobře se koučuje. Poslouchá, co mu říkáte, a snaží se tím řídit,“ chválil mladého Čecha trenér farmářského celku Iowy Greg Cronin.
0+4
Adam Benák se v dresu Minnesoty uvedl čtyřmi asistencemi ve dvou zápasech.