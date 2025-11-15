Česká sestava na Gibraltar: návrat zkušených do osy a čekání na spásu od dvou útočníků
Ve čtvrtek proti San Marinu mohla česká reprezentace zkoušet všelico, šlo o přípravu. Proto hned čtyři nováčci v základní sestavě. Upřímně, testovat se navzdory tomu, že už jde o kvalifikaci mistrovství světa, může vzhledem ke kvalitě soupeře i v Olomouci s Gibraltarem. Leč pro jistotu asi nebude. Pravděpodobné je, že kouč Jaroslav Köstl vsadí na nejzkušenější hráče. „Pondělní sestava bude jiná,“ naznačil neurčitě. Zamíchat s ní může i zdravotní stav útočníka Tomáše Chorého.
Někteří hráči vypadli Jaroslavu Köstlovi ještě před nominací, další po ní, jiní v průběhu týdne. Sympatické bylo, že žádné alibi od dočasného kouče nezaznělo. „Musíme to v pondělí zvládnout lépe než v Karviné,“ vypálil. „Bude to jiné nejen žebříčkově, změnili i organizaci hry. Nastupují v rozestavení 5-4-1. Už to není ten Gibraltar, se kterým jsme hráli na začátku kvalifikace.“
Ani jeho tým nebude stejný. V bráně by se měl objevit Matěj Kovář, jednička PSV byla v akci i při neúspěšném říjnovém srazu. Při absenci Jindřicha Staňka není co řešit. To vlastně víceméně platí i pro obrannou řadu, nicméně otazník se přece jen najde.
Ne vlevo, kde chtěl Köstl konstruktivního Jaroslava Zeleného a kde chválil živelnost Davida Juráska, ale uprostřed. Martin Vitík sice sbírá zkušenosti v italské Boloni, proti outsiderům, kdy je potřeba pomoct i s výstavbou a podporou ofenzivy, však nepůsobí příliš jistě.
Zatímco při bezgólové remíze s Chorvatskem předvedl Vitík výborný výkon, na Faerských ostrovech ani se San Marinem si nepočínal precizně. Nabízí se buď debut Štěpána Chaloupka, či nasazení Robina Hranáče, za jehož vytáhnutím do sestavy stál Köstl už před EURO 2024. Na pravé straně by navázal na spolupráci s Vladimírem Coufalem z Hoffenheimu, tahle rošáda dává smysl.
Na Gibraltar bez desítky?
Stejně tak ve středu pole. Je nepravděpodobné, že tam spolu opět nastoupí trio Michal Sadílek, Patrik Hellebrand, Tomáš Souček. Šanci vyhlíží Michal Beran a především Lukáš Červ, pilíř ex-trenéra Ivana Haška. Rébusem je pozice Součka, jenž chybět rozhodně nebude. Realizační tým potřebuje výšku při standardkách, ze které se kapitán znovu hlavou prosadil. Pokud pod ním nastoupí menší duo Beran, Červ, uvidíme ho v rozestavení 4-2-3-1 zřejmě znovu pod hrotem.
Pakliže však Tomáš Chorý vyléčí nepříjemný šrám na patě a Köstl usoudí, že na Andrově stadionu půjde do utkání se dvěma klasickými hroty, bude mužstvo patrně bez klasické desítky. Fungovalo by to tak, že Tomáš Ladra by znovu – a stejně jako v Plzni – nebyl tolik ukotvený na levé straně a podhrotovou pozici by vykrýval posunem doprostřed. Díky tomu by měl opět víc prostoru z hloubky levý bek Jurásek, jehož ostré centry palcem bude Schick či Chorý tuze potřebovat.
Stejně tak na druhé straně přes nohu od Adama Karabce, jenž je specialistou na kroucené obloučky na zadní tyč. Záložník Lyonu by měl na pravém křídle setrvat a pomoct i při standardních situacích.
Snad se fanoušci dočkají více branek než v předchozích čtyřech případech, kdy Češi skórovali dohromady třikrát. V březnu, kdy proti Gibraltaru hráli v portugalském Faru, zvítězili 4:0.
Jak by mohla vypadat sestava na Gibraltar:
Varianta 4-2-3-1:
Kovář – Coufal, Hranáč, Zelený, Jurásek – Červ, Beran – Karabec, Souček, Ladra – Schick
Varianta 4-4-2:
Kovář – Coufal, Hranáč, Zelený, Jurásek – Karabec, Červ, Souček, Ladra – Schick, Chorý