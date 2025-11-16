Hokej v Litvínově? Občanská válka, říká Broš po návratu do Vsetína. Proč odmítl Zlín?
Po rychlém konci v Litvínově, kde byl Michal Broš (49) před měsícem po osmi porážkách v řadě odvolán z funkce, už je zase v zápřahu. V sobotu večer prožil proti Slavii (2:3sn) trenérskou premiéru na střídačce Vsetína. V realizačním týmu účastníka Maxa ligy doplnil Ondřeje Němce a hlavního kouče Daniela Babku. Nabídek měl víc. Podle našich informací byla jedna i ze sousedního Zlína. Přednost však dostal jeho největší rival. O tom a také o hořkém angažmá na severu Čech, otevřeně vypráví v rozhovoru pro iSport.
Ve Vsetíně jste úspěšně působil jako hráč, a to ve zlaté éře klubu. Hrála ve vašem návratu roli i určitá nostalgie, znalost prostředí?
„Nostalgie se trošku objevila v okamžiku, kdy jsem vstoupil na zimák. Roli ale hrála spíš energie, která z tohoto hokejového města dýchá. Bylo to tak před třiceti lety a platí to pořád. Je to vidět i na dálku. Místní lidé jsou ti správní blázni do hokeje. To ví celá republika. Spoustu z nich znám a byl jsem s nimi v kontaktu.“
Změnilo se něco zásadního na Lapači?
„Z doby, kdy jsem tady působil, mám v paměti černobílé obrazy. (úsměv) Takže se toho změnilo dost. I kabina, kde se toho zažilo hodně, je přeskládaná. Třeba trenéři mají jinde svůj kamrlík. Beru to tak, že Vsetín chce mít zpátky extraligu. Počítám s tím, že nikdo nechce dělat hokej, aby skončil v semifinále druhé nejvyšší soutěže. Chceme se dostat co nejvýš.“
Jaký byl váš první duel na nové štaci?
„Premiéra se mi nehodnotí nejlíp. Na druhou stranu vnímám, že tento tým má velmi dobrý základ. Ze dvou šťastných gólů soupeře v přesilovkách jsme se z toho celou první třetinu vzpamatovávali. Slavia byla na koni. My jsme pod nervozitou a v určité panice dělali spoustu špatných rozhodnutí. Za další dvě třetiny bych chtěl tým pochválit. Mužstvo není v úplně jednoduché situaci. Nachází se na pozicích, kde se to úplně neočekávalo. Byl plný barák, vynikající Slavia, lídr tabulky. Myslím, že se s tím kluci poprali výborně. Mám dojem, že bychom si ten bodík navíc zasloužili víc. Slavia ukázala, že má šikovné hráče, fazonu, výborného gólmana. Chyběl nám kousíček.“
Přišlo mi, že vaši svěřenci málo chodí před bránu protivníka.
„Vím, že nás čeká určitý proces. Některé věci je potřeba změnit, zlepšit. Možná vystoupit z komfortních zón a jít si pro výsledek víc. Já jsem střídal útočníky a řešil přesilovky. Ondra Němec beky a oslabení. Dan Babka má na starosti hru obecně, pět na pět. Takové klasické rozdělení rolí.“
Nevzalo vám neúspěšné angažmá v extraligovém Litvínově elán do práce?
„Konec přišel hrozně brzy. Vycítil jsem, že nejlepší pro tým a vývoj sezony bude, když odejdu. Celé to bylo ve stresu, pod tlakem. Od začátku tam bylo plno překážek, klacků pod nohami. Po třech dnech mě ale svrběly ruce a nevěděl jsem, do čeho píchnout. Byl jsem ready vrhnout se do hokeje hned.“
Zlín měl zájem, ale...
Cítil jste, že hráči za vás jako za trenéra netáhli?
„Nechtěl bych to teď úplně rozebírat. Nicméně ten klub se potýká v problémech, zmítá se v takové civilní válce. Jsou tam nějaké spory. Bohužel to není jednotné, což má obrovský vliv na všechno. Od začátku jsem měl pocit, že do toho klubu a města úplně nepatřím. Bylo to cítit. Určitě to pak vnímají i hráči, které nechci nijak obviňovat a odsuzovat. A že netáhnou za trenérem, to se v první řadě pozná na ledě, kde neprodukují to, co by měli.“
Proč to tak bylo?
„V Litvínově je to taková „občanská válka“. Ve spojení s ohlášeným odchodem majitele a generálního partnera to může způsobit velké problémy. Nedejbože konec profi hokeje ve městě. Do naší každodenní činnosti vstupovala spousta věcí a rozptylovala všechny okolo týmu od koncentrace na společnou práci. Samozřejmě včetně trenéra.“
Prostě nebyly vytvořeny základní podmínky pro úspěch.
„Extraliga je brutálně vyrovnaná a kvalitní. Jsem přesvědčený, že na každém týmu, kdyby zápolil s dvaceti procenty problémů, jaké jsme měli my, by to bylo znát. V kontextu té konkurence to bylo v Litvínově velmi, velmi složité. Navíc přišla zranění stěžejních hráčů. S nimi je to úplně jiné mužstvo. Sešla se řada věcí dohromady, se kterými jsme se nezvládli poprat.“
Jaké to má řešení, aby tradiční extraligová značka zůstala mezi elitou?
„Ideální by asi bylo, kdyby se objevil mecenáš, který by byl akceptovaný lidmi kolem klubu a městem. Což není jednoduché. Extraliga se zvedá, vstupují do ní majitelé, kteří dokážou vytáhnout peníze a posouvat svůj klub. To zvedá celou soutěž. Není legrace sehnat balík, aby byl tým konkurenceschopný. Zatím se to v Litvínově neděje a bude těžké to změnit.“
Předtím jste vedl mládež v Jihlavě. Stihl jste už omrknout novou arénu Dukly?
„Jo, byl jsem se tam podívat. Zajel jsem za kamarády. Hala je nádherná, jedna z nejlepších u nás. V pondělí tam se Vsetínem jedeme, takže si ji prohlédnu i ze střídačky hostů. Mrzí mě akorát, že jsem z těch čtyř let strávil tři v malé hale a jezdili jsme trénovat po všech čertech. Bylo těžké zorganizovat kvalitní tréninkový proces. Nakonec se to ale díky lidem v klubu celkem dařilo. Teď už přijedu jako soupeř, tu smetanu neslíznu. (úsměv) Ale snad si to užiju.“
Je pravda, že jste měl nabídku trénovat Zlín po Jánu Pardavém?
„Zlín byl jeden z týmů, kde měnili trenéry. Klubů, které o mě měly zájem, bylo v jednu chvíli víc. Nabídku ze Vsetína jsem řešil dřív. Domluvili jsme se ještě před tím, než vstoupil do hry Zlín. Z jeho strany to bylo sondování, co by kdyby.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|14
|3
|1
|4
|74:46
|49
|2
Litoměřice
|22
|12
|1
|2
|7
|73:60
|40
|3
Kolín
|22
|11
|1
|3
|7
|65:55
|38
|4
Jihlava
|20
|10
|2
|2
|6
|51:44
|36
|5
Přerov
|22
|9
|4
|1
|8
|55:54
|36
|6
Vsetín
|22
|5
|7
|3
|7
|64:62
|32
|7
Třebíč
|22
|8
|2
|4
|8
|54:61
|32
|8
Poruba 2011
|21
|8
|2
|2
|9
|62:56
|30
|9
Tábor
|22
|7
|2
|4
|9
|61:64
|29
|10
Zlín
|22
|7
|2
|3
|10
|53:63
|28
|11
Frýdek-M.
|21
|7
|1
|4
|9
|56:60
|27
|12
Chomutov
|21
|7
|0
|5
|9
|50:61
|26
|13
Pardubice B
|22
|5
|4
|2
|11
|53:67
|25
|14
Sokolov
|21
|3
|7
|2
|9
|49:67
|25
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup