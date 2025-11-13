BJK Cup 2025: program, výsledky a kdy hrají Češky?

Předplatné

Od 14. do 16. listopadu čeká české tenistky boj o záchranu v elitní skupině Billie Jean King Cupu. Už v pátek je čeká Kolumbie, v neděli pak domácí Chorvatsko. Program, informace a kde sledovat zápasy živě, naleznete v článku.

Program českých tenistek v barážové skupině BJK Cupu 2025

ČESKO - Kolumbie 
14. 11. 2025 1. dvouhra 
  2. dvouhra 
  čtyřhra 
Chorvatsko - ČESKO
16. 11. 2025 1. dvouhra 
  2. dvouhra 
  čtyřhra 

Tabulka skupiny D baráže BJK Cupu 2025

ZeměZVPHrySetyZápasy
ČESKO0000/00/00/0
Kolumbie0000/00/00/0
Chorvatsko0000/00/00/0

Kde sledovat BJK Cup 2025 živě?

Duely českých tenistek, semifinále a finále bude vysílat ČT sport. Variantou může být sledování online platformy ČT sport Plus. Další možností je zvolit streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance, Fortuna a další). 

Česká nominace na BJK Cup 2025

Turnaje se zúčastní pět českých tenistek. Kapitán Petr Pála měl náročnou pozici při rozhodování, koho nominovat na záchranářské boje proti Kolumbii a Chorvatsku. Do boje nakonec vyšle Lindu Noskovou, Nikolu Bartůňkovou, Dominiku Šalkovou, Vendulu Valdmannovou a Lucii Havlíčkovou. Zdravotní komplikace vyřadily z nominace Markétu Vondroušovou, Karolínu Muchovou, Barboru Krejčíkovou a naposledy český tým přišel o Terezu Valentovou.

NOMINACE ČESKÝCH HRÁČEK NA BJK CUP 2025
Linda Nosková
Nikola Bartůňková
Dominika Šalková
Vendula Valdmannová
Lucie Havlíčková

Výsledky BJK Cupu 2024

Slovensko - Itálie 0:2
Viktória Hrunčáková - Lucia Bronzettiová2:6, 4:6
Rebecca Šramková - Jasmine Paoliniová2:6, 1:6
Hrunčáková / Mihalíková - Erraniová / Paoliniovánehráno

Vítězové BJK Cupu (Fed Cupu)

V rámci BJK Cupu, bývalého Fed Cupu, jsou Češky velmi úspěšné. Získaly šest vítězství v samostatné české historii, k tomu přidaly pět titulů v rámci Československa. Celkově se tak pyšní jedenácti tituly.

RokVítěz
2024Itálie
2023Kanada
2022Švýcarsko
2021Rusko
2020nehrálo se
2019Francie
2018Česko
2017USA
2016Česko
2015Česko
2014Česko
2013Itálie

