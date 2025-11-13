BJK Cup 2025: program, výsledky a kdy hrají Češky?
Od 14. do 16. listopadu čeká české tenistky boj o záchranu v elitní skupině Billie Jean King Cupu. Už v pátek je čeká Kolumbie, v neděli pak domácí Chorvatsko. Program, informace a kde sledovat zápasy živě, naleznete v článku.
Program českých tenistek v barážové skupině BJK Cupu 2025
|ČESKO - Kolumbie
|14. 11. 2025
|1. dvouhra
|2. dvouhra
|čtyřhra
|Chorvatsko - ČESKO
|16. 11. 2025
|1. dvouhra
|2. dvouhra
|čtyřhra
Tabulka skupiny D baráže BJK Cupu 2025
|Země
|Z
|V
|P
|Hry
|Sety
|Zápasy
|ČESKO
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|Kolumbie
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|Chorvatsko
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0/0
Kde sledovat BJK Cup 2025 živě?
Duely českých tenistek, semifinále a finále bude vysílat ČT sport. Variantou může být sledování online platformy ČT sport Plus. Další možností je zvolit streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance, Fortuna a další).
Česká nominace na BJK Cup 2025
Turnaje se zúčastní pět českých tenistek. Kapitán Petr Pála měl náročnou pozici při rozhodování, koho nominovat na záchranářské boje proti Kolumbii a Chorvatsku. Do boje nakonec vyšle Lindu Noskovou, Nikolu Bartůňkovou, Dominiku Šalkovou, Vendulu Valdmannovou a Lucii Havlíčkovou. Zdravotní komplikace vyřadily z nominace Markétu Vondroušovou, Karolínu Muchovou, Barboru Krejčíkovou a naposledy český tým přišel o Terezu Valentovou.
|NOMINACE ČESKÝCH HRÁČEK NA BJK CUP 2025
|Linda Nosková
|Nikola Bartůňková
|Dominika Šalková
|Vendula Valdmannová
|Lucie Havlíčková
Výsledky BJK Cupu 2024
|Slovensko - Itálie 0:2
|Viktória Hrunčáková - Lucia Bronzettiová
|2:6, 4:6
|Rebecca Šramková - Jasmine Paoliniová
|2:6, 1:6
|Hrunčáková / Mihalíková - Erraniová / Paoliniová
|nehráno
Vítězové BJK Cupu (Fed Cupu)
V rámci BJK Cupu, bývalého Fed Cupu, jsou Češky velmi úspěšné. Získaly šest vítězství v samostatné české historii, k tomu přidaly pět titulů v rámci Československa. Celkově se tak pyšní jedenácti tituly.
|Rok
|Vítěz
|2024
|Itálie
|2023
|Kanada
|2022
|Švýcarsko
|2021
|Rusko
|2020
|nehrálo se
|2019
|Francie
|2018
|Česko
|2017
|USA
|2016
|Česko
|2015
|Česko
|2014
|Česko
|2013
|Itálie