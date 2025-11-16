Frodl nejednal fér, v derby mu „finta“ nevyšla. Komise trestala a udělila pokutu
Gólman Karlových Varů Dominik Frodl dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu za nesportovní chování, jehož se dopustil posunutím branky v závěru pátečního utkání 22. kola proti Plzni. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.
Frodl v 59. minutě zápasu posunul branku v přerušené hře, čímž získal pro svůj tým výhodu v podobě delší prodlevy před zahájením hry po zakázaném uvolnění. Devětadvacetiletý hráč branku posunul při power play Plzně, která nakonec v západočeském derby prohrála 2:4.
„Zcela úmyslné jednání hráče, kterým jednoznačně získal pro svůj tým výhodu. Toto chování se neslučuje s podstatou a duchem fair play a lze jej označit za nesportovní,“ uvedla komise v odůvodnění Frodlova trestu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž