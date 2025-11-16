Předplatné

Frodl nejednal fér, v derby mu „finta“ nevyšla. Komise trestala a udělila pokutu

Brankář Karlových Varů Dominik Frodl
Brankář Karlových Varů Dominik FrodlZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Brankář Karlových Varů Dominik Frodl
Hokejisté Karlových Varů se radují z branky
Šarvátka v derby mezi Plzní a Karlovými Vary
Šarvátka v derby mezi Plzní a Karlovými Vary
Ondřej Beránek a Jakub Lev bojují o puk
Ondřej Beránek a Jan Šír se radují z gólu
Bitka po skončení utkání mezi Karlovými Vary a Plzní
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Gólman Karlových Varů Dominik Frodl dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu za nesportovní chování, jehož se dopustil posunutím branky v závěru pátečního utkání 22. kola proti Plzni. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.

Frodl v 59. minutě zápasu posunul branku v přerušené hře, čímž získal pro svůj tým výhodu v podobě delší prodlevy před zahájením hry po zakázaném uvolnění. Devětadvacetiletý hráč branku posunul při power play Plzně, která nakonec v západočeském derby prohrála 2:4.

„Zcela úmyslné jednání hráče, kterým jednoznačně získal pro svůj tým výhodu. Toto chování se neslučuje s podstatou a duchem fair play a lze jej označit za nesportovní,“ uvedla komise v odůvodnění Frodlova trestu.

KonecLIVE
42

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec211231565:4943
2Mountfield211040757:4438
3Sparta2410311067:5937
4Plzeň211023647:3937
5Liberec231104859:5637
6Pardubice211022765:5036
7Brno211013758:5635
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary21912954:5631
12M. Boleslav227211245:5426
13Kladno226241052:6826
14Litvínov223211636:7014
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů