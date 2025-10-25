Osvobozený Hart podepsal s Vegas. Gólmana podpořili hráči, kdy může do NHL?
Zkušební doba se změní na dvouletý kontrakt. Brankář Carter Hart, jehož minulý týden získali Vegas Golden Knights, má s klubem uzavřít řádnou smlouvu. Očekává se, že 27letý gólman podepíše na dva roky. Hart, který už se hlásil na farmě v Hendersonu v AHL, si vydělá dva miliony dolarů (asi 42 milionů korun) ročně.
Cartera Harta a další čtyři hráče soud v červenci zprostil obvinění ze sexuálního násilí, jehož se měli dopustit v červnu 2018 ještě jako členové kanadské juniorské reprezentace. Ke Golden Knights se připojil 16. října, kdy už měl oprávnění podepsat smlouvu s klubem NHL, a to na základě tzv. profesionální zkušební smlouvy (PTO). Od té doby se připravoval v tréninkovém centru týmu.
V soutěži smí nastoupit až od 1. prosince. Je to v souladu s podmínkami, které pro návrat pětice osvobozených hráčů stanovila liga. Ačkoli soud hokejisty neshledal vinnými, soudkyně Marie Carrocciová po oznámení rozsudku uvedla, že se jejich jednání považuje za nepřijatelné. Hráči se nesměli vrátit do NHL, než liga případ sama prošetří a vynese verdikt.
Nejvíc se mluvilo právě o Carteru Hartovi. V letech 2018 až 2024 chytal za Philadelphia Flyers. Jeho agent však generálnímu manažerovi Danielu Brierovi sdělil, že bude lepší začít jinde. Edmonton, Pittsburgh nebo Utah tuhle možnost vyloučily. V Carolině se vzbouřila část fanoušků. Objevily se navíc spekulace, o zájmu Hurricanes o dalšího z pětice osvobozených hokejistů, útočníka Michaela McLeoda. Odpůrci Hartova příchodu podepsali petici a hrozili, že vrátí sezonní permanentky.
Protestovalo se taky ve Vegas. Vlně pobouření čelil i Jakub Voráček, když se na síti X zastal bývalého spoluhráče z Flyers. „Souhlasíme s hodnocením, jež NHL a NHLPA učinily ve svém rozhodnutí. Zůstáváme oddáni základním hodnotám, které definují naši organizaci od jejího založení, a očekáváme, že naši hráči budou tyto standardy i nadále splňovat,“ stálo v prohlášení klubu.
Novinář Danny Webster z deníku Las Vegas Review-Journal připomněl, že tým podruhé za dva roky vzal hráče, u nějž panují pochybnosti o jeho charakteru. Útočník Trevor Connelly, draftovaný klubem v prvním kole v roce 2024, zveřejnil před třemi lety fotografii spoluhráče, jak v knihovně vytváří svastiku ze stavebních kostek.
Hvězdy Vegas stojí za gólmanem
Vedení se obrátilo na hráče se žádostí o názor na podpis smlouvy s Hartem. Shodli se na tom, že by byl dobrou posilou, která může týmu pomoci. „Rozhodnutí o podpisu s Hartem stálo spoustu času a úsilí,“ poznamenal útočník Mark Stone. „Pomůžeme mu, aby se posunul dál,“ uvedl Jack Eichel.
Zbývající čtyři hráči - McLeod, Dillon Dube, Cal Foote a Alex Formenton v minulosti v NHL rovněž působili, první tři ještě v době, kdy byla vznesena obvinění. Emily Kaplanová z ESPN.com s odkazem na své zdroje uvedla, že u zbývajících čtyř hráčů v případu Hockey Canada se neočekává, že by se v blízké budoucnosti připojili k některému z týmů NHL. Formenton pokračuje ve Švýcarsku, McLeod odešel začátkem měsíce do ruské KHL.
Hart byl v roce 2016 draftován Philadelphií ve druhém kole a za jiný celek dosud v NHL nechytal. V NHL nastoupil za šest sezon do 227 zápasů. Udržel si průměr 2,94 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,6 procenta. Byl posledním brankářem, s nímž Flyers postoupili do play off.
Knights zařadili minulý čtvrtek kapitána Stonea na seznam dlouhodobě zraněných hráčů, aby si vytvořili dostatek prostoru k podpisu s Hartem a vešli se do platového stropu. Jeho smlouvou ho překročili o 3,3 milionu dolarů. Golden Knights vypadl na nějakou dobu taky brankář Adin Hill. Zastoupí ho Akira Schmid, z farmy povolali Carla Lindboma. Se záložním týmem Henderson Silver Knights už se připravuje Carter Hart. Zápas NHL chytal naposledy v lednu 2024. Na další si musí počkat nejmíň do konce listopadu.