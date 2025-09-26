NHL hrozí bojkot. Pětice hráčů byla omilostněna, části fanoušků to nestačí
Blíží se čas rozhodnutí. Brankáře Cartera Harta a čtyři jeho bývalé spoluhráče z kanadské juniorské reprezentace začátkem měsíce soud omilostnil v silně medializovaném případu sexuálního násilí. NHL jim po jistém otálení umožnila návrat. Od 15. října smějí podepsat smlouvy a od 1. prosince znovu nastoupit. Jenže soudní rozsudek ani požehnání od ligy zjevně nestačí. Část fanoušků se bouří a chce zabránit tomu, aby kluby hráčům daly znovu práci. V Carolině hrozí bojkotem. Tady je něco špatně.
Nejvíc se mluvilo o Carteru Hartovi. V letech 2018 až 2024 chytal za Philadelphia Flyers. Jejich generální manažer Daniel Briere však byl prostřednictvím agenta informován, že pro 27letého gólmana bude lepší začít jinde. Spekulovalo se o Edmontonu, jeho šéf Stan Bowman však tuto možnost vyloučil. Kyle Dubas z Pittsburghu rovněž popřel fámy o námluvách s Hartem.
Chris Johnston z The Athletic v pondělí uvedl, že Hart zúžil svůj výběr na několik týmů a že mezi ně patří Carolina a Vegas. Naznačil, že brankář chce najít tým, kde by dostal prostor a měl šanci na úspěch. Hurricanes ve dvou z posledních tří sezon postoupili do finále Východní konference. Golden Knights za osm let existence jen jednou chyběli v play off a předloni vyhráli Stanley Cup. O Harta se prý zajímali taky v Utahu, kde působí Karel Vejmelka a Vítek Vaněček. Johnston však uvedl, že Mammoth už o Kanaďana neusilují.
V tuto chvíli má Hart asi tři až čtyři potenciální týmy. Očekává se, že v příštích dvou dnech začne některé z klubů vyřazovat a vybere si, kam půjde. Jenže poté, co se objevily zvěsti spojující celek Caroliny s ním a taky útočníkem Michaelem McLeodem, zvedla se vlna odmítavých reakcí.
Petice, jejíž autorkou je žena označující sama sebe za oběť sexuálního násilí, vyzývá vedení klubu, aby jednoznačně odmítlo návrat obou hokejistů. Přibylo pod ní přes 1300 podpisů. Někteří vyhrožují, že pokud od hráčů klub nedá ruce pryč, nekoupí si permanentky.
Nebudu kupovat žádné vstupenky ani suvenýry
„Píšeme jako věrní držitelé sezonních vstupenek, abychom jednoznačně vyjádřili následující: Pokud podepíšete Michaela McLeoda, na hokeji už nás neuvidíte. Stejně jako všichni Caniacs chceme vyhrát Stanley Cup, ale ne za takovou cenu. Jeho podpis by vyslal nezvratný signál, že bezpečnost žen, dívčí mládí a důstojnost nejsou důležité pro vedení klubu, trenérský štáb ani hráče, kteří by s ním sdíleli led,“ píše se v petici.
Autorka uvádí, že McLeod už byl ze sexuálního deliktu vyšetřován v roce 2014, kdy mu bylo 16 let a hrál juniorskou OHL. Kauza se měla týkat osmi hráčů, jejichž jména však nebyla zveřejněna. V červnu před sedmi lety uspořádala asociace Hockey Canada v Londonu v Ontariu akci na oslavu vítězství na mistrovství světa dvacítek. Tehdejší šampioni McLeod, Hart, Dillon Dubé, Alex Formenton a Cal Foote byli později obviněni, že na hotelovém pokoji zneužili opilou ženu.
V lednu 2024 se případ znovu otevřel, na konci dubna letošního roku začalo přelíčení. Svědectví poškozené, dodnes známé pod krycím jménem „E.M.“, chyběly dostatečné důkazy, působila nevěrohodně. Osvobozující rozsudek vynesl soud 24. července, což s výhradami uznala i NHL poté, co ji hráčská asociace kritizovala za její váhavý postoj.
Přestože soud rozhodl o nevině, jistým skupinám lidí vadí, že se pětice hokejistů smí vrátit do NHL. Podle nich jen myšlenka na takový čin stačí k poškození důvěry a stigma přetrvává. „Nemohu podporovat klub, pokud podepíše smlouvy s těmito hráči, a nebudu kupovat žádné vstupenky ani suvenýry,“ stálo v jedné z reakcí na internetu. „Musíme se posunout vpřed, ne vzad. Hokej je pro každého,“ vyzval jiný příznivec vedení, aby udělalo tlustou čáru.
Návrat někdejších zlatých hochů do NHL může uvíznout na odporu části fanoušků. Otázkou je, zda někdo v NHL i přes kritiku a výhrůžky najde odvahu dát hráčům novou šanci.