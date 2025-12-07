Předplatné

Nečas zářil proti Rangers. Dobeš vychytal Toronto, Tomášek se vrátil a hned dal gól

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí • Zdroj: isportTV
David Tomášek v utkání s Winnipegem
Montreal s Jakubem Dobešem v brance porazil Toronto
Montreal s Jakubem Dobešem v brance porazil Toronto
Boston s přehledem porazil New Jersey
Boston s přehledem porazil New Jersey
Boston s přehledem porazil New Jersey
24
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Začít diskusi (0)

Jakub Dobeš přispěl v NHL hokejistům Montrealu 22 zákroky k výhře 2:1 po nájezdech na ledě Toronta a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Pouze jeden gól pustil z 23 střel také Vítek Vaněček, ale s Utahem podlehl v Calgary 0:2. Martin Nečas se podílel asistencemi na všech gólech Colorada, které vyhrálo 3:2 v prodloužení na ledě New York Rangers. David Tomášek ozdobil návrat do sestavy gólem a pomohl Edmontonu porazit 6:2 Winnipeg. Pavel Zacha přihrál na jednu trefu Bostonu při domácí výhře 4:1 nad New Jersey.

Dobeš držel čisté konto až do 51. minuty, ve které jej překonal z úniku v oslabení Scott Laughton. Útočník Toronta nic nevymýšlel a tvrdou ranou z mezikruží vyrovnal. V nájezdech překonal Dobeše jen Auston Matthews, zatímco Williama Nylandera i ve třetí sérii Johna Tavarese český gólman vychytal. Rozstřel rozhodl Alexandre Texier. V nájezdech se prosadil i Cole Caufield, jenž vstřelil jediný gól Montrealu v základní hrací době a bodoval v desátém utkání v řadě (3+9).

Vaněček inkasoval už po šestnácti sekundách hry, když jej překonal z dorážky Jegor Šarangovič. Další gól padl až při risku Utahu bez brankáře a výhru Calgary zpečetil Connor Zary. První hvězdou zápasu se stal Dustin Wolf, zneškodnil všech 27 střel.

U dvou branek Nečas asistoval lídrovi týmu Nathanu MacKinnonovi. Kanadský útočník poslal Avalanche v 56. minutě do vedení 2:1 a poté, co domácí Artěmij Panarin zařídil vyrovnáním v poslední minutě řádné hrací doby prodloužení, rozhodl nejproduktivnější hráč soutěže bekhendovou střelou po samostatné akci.

Nečas vylepšil svou bilanci v sezoně na 38 bodů (14+24) z 28 zápasů a je nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži. Druhý je David Pastrňák z Bostonu, který ale od konce listopadu kvůli zranění nehraje.

Tomášek se v předchozích třech zápasech nevešel do sestavy. K návratu mu pomohlo zranění Connora Clattenburga a za šanci se odvděčil třetím gólem sezony. Český útočník si sjel před branku a pohotovým zakončením upravil v 54. minutě na 6:1 po přihrávce Trenta Frederica z rohu kluziště. Edmonton rozhodl drtivým nástupem, vedl 4:0 už v čase 13:31.

Zacha připravil v 57. minutě gól na 3:1 a bodoval ve třetím utkání v řadě (2+2). Český útočník přihrál v rychlém protiútoku z pravé strany k levé tyčce, kde zakončoval do prázdné branky Casey Mittelstadt. Hlavním strůjcem výhry byl brankář Bostonu Jeremy Swayman, protože kryl 29 střel.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
03Detail
LIVE
41Detail
LIVE
41Detail
LIVE
14Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE Po prodl.
76Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
41Detail
LIVE Sam. nájezdy
12Detail
LIVE
12Detail
LIVE
02Detail
LIVE
63Detail
LIVE
20Detail
LIVE
60Detail
LIVE
62Detail
LIVE
42Detail
LIVE
34Detail
LIVE
--Tipsport3.054.192.09Detail
LIVE
--Tipsport1.964.153.22Detail
LIVE
--Tipsport1.564.594.97Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2424482835
2.Connor McDavidEdmonton14284229-6
3.Macklin CelebriniSan Jose142640293
4.Connor BedardChicago182139287
5.Martin NečasColorado1424382827
6.Mikko RantanenDallas13253828-1
7.Jason RobertsonDallas1819372915
8.Leon DraisaitlEdmonton172037296
9.Leo CarlssonAnaheim1422362810
10.Mark ScheifeleWinnipeg1422362810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington2916139101:7537
2Carolina271252893:7836
3Islanders2912431086:8135
4Tampa2813321088:7334
5Boston3011601396:9434
6Pittsburgh261315783:7433
7Flyers26873879:7433
8Rangers3011431281:7833
9Devils2910611284:8933
10Montreal27873989:9533
11Detroit2911431191:10233
12Columbus28766990:9732
13Toronto289441195:9330
14Ottawa289441187:9230
15Florida2711221284:8928
16Buffalo288341384:9626
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2818262112:6446
    2Dallas2916355102:7543
    3Anaheim28107110100:9435
    4Minnesota29965981:8035
    5Vegas271128683:7934
    6Kings28857876:7533
    7Utah3011331391:8631
    8Edmonton298551196:10231
    9Chicago2811161085:8430
    10Winnipeg2812211385:8529
    11San Jose297631382:9829
    12Seattle Kraken26746966:7928
    13St. Louis2910071273:10127
    14Calgary309241572:8826
    15Vancouver297431585:10425
    16Nashville287341474:10024

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů