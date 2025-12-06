Předplatné

Skvělý výkon Vejmelky! Chytil 31 střel a pomohl k výhře. Hertl se trefil

Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí • Zdroj: isportTV
Tomáš Hertl v utkání proti New Jersey
Tomáš Hertl se raduje z gólu
Karel Vejmelka vychytal Utahu vítězství na ledě Vancouveru
Tomáš Hertl z Las Vegas se raduje z gólu v utkání proti St. Louis Blues
Tomáš Hertl řídil výhru Vegas nad San Jose
iSport.cz, ČTK
NHL
Karel Vejmelka dovedl v NHL hokejisty Utahu k výhře 4:1 ve Vancouveru. Český brankář zastavil 31 střel a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Třetí hvězdou utkání se v pátečním programu stal ještě Tomáš Hertl, který podpořil dvanáctým gólem sezony vítězství Vegas 3:0 na ledě New Jersey. I díky asistenci Radko Gudase udolal Anaheim doma Washington 4:3 po nájezdech.

Vejmelka udržel v minulém startu na ledě Anaheimu první čisté konto sezony a Utah podržel i ve Vancouveru, který vyhrál na střely 32:18. Český gólman inkasoval pouze ve 45. minutě, když jej tečí překonal Arshdeep Bains a snížil na 1:2. V závěru pojistili výhru trefami Kevin Stenlund a John Marino.

Utah vedl 2:0 po akcích Michajla Sergačeva, který vstřelil první gól a po jeho střele od modré čáry zvýšil ve druhé třetině tečí Nick Schmaltz. „Důležité bylo, že jsme hráli dobrý hokej od začátku,“ uvedl Vejmelka. Své zásluhy nepřeceňoval. „Někdy potřebují pomoc kluci přede mnou, někdy je to opačně. Je to týmové vítězství,“ podotkl.

Vejmelka podržel tým zejména v prvních dvou třetinách, v nichž kryl všech 24 střel Vancouveru. „V úvodu vytáhl dva klíčové zákroky, to bylo důležité,“ ocenil trenér Utahu André Tourigny českého gólmana. „Ve druhé třetině nás zasypali střelami, vytvářeli skrumáže. Nikdy nevíte, jak se puk odrazí, zda ho někdo tečuje, nebo ne. Odvedl dobrou práci v tom, že si je našel. A pomohli mu spoluhráči, když dobře čistili prostor před brankou,“ doplnil kouč.

Vancouver, za který nastoupili Filip Hronek a David Kämpf, prohrál sedmý z posledních osmi zápasů. „Nejsem frustrovaný, ale zklamaný,“ řekl trenér kanadského týmu Adam Foote. „Nemůžu se zlobit na výkon. Porážky nesnáším, ale soupeře tlačíme. Měli jsme dnes plno šancí, klidně jsme mohli vyhrát 4:1 nebo 5:1. Musíme být možná ještě o něco agresivnější okolo brány. Doufám, že nám začnou padat góly,“ doplnil.

První gól Vegas dal v závěru první třetiny obránce Shea Theodore, skóroval švihem z pravého kruhu přes bránícího Ondřeje Paláta. Hertl zvýšil v 56. minutě, když tečoval v přesilové hře střelu od modré čáry. Po faulu na českého centra hráli Golden Knights ještě jednu početní výhodu a výhru zpečetil z dorážky Ivan Barbašev.

Hlavní hrdinou se stal gólman Akira Schmid, neboť zastavil všech 24 střel New Jersey. Sice jednou za bezgólového stavu inkasoval, ale rozhodčí po trenérské výzvě branku Nica Hischiera odvolali kvůli ofsajdu. Devils tak neskórovali ve druhém utkání za sebou a doma prohráli počtvrté v řadě.

Anaheim smazal třikrát manko jedné branky. Gudas asistoval u gólu na 2:2, poté co jeho střelu od modré čáry tečoval Ross Johnston. Český bek si připsal pátý bod sezony (1+4). Výhru Ducks, kteří mají na marodce gólmany Lukáše Dostála i Petra Mrázka, zařídil v rozstřelu Mason McTavish.

Dallas s Radkem Faksou v sestavě porazil San Jose 4:1 a bodoval podeváté v řadě. Stars rozhodli třemi góly v posledních deseti minutách, pod výhru se podepsal třemi body Mikko Rantanen (1+2).

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2224462732
2.Connor McDavidEdmonton14264028-6
3.Macklin CelebriniSan Jose142640293
4.Connor BedardChicago182139279
5.Mikko RantanenDallas13253828-1
6.Jason RobertsonDallas1819372915
7.Leo CarlssonAnaheim1422362810
8.Leon DraisaitlEdmonton161935285
9.Martin NečasColorado1421352725
10.Mark ScheifeleWinnipeg1421352710

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington2916139101:7537
2Tampa271332988:7134
3Carolina261152887:7534
4Pittsburgh261315783:7433
5Flyers26873879:7433
6Islanders2811431084:8133
7Devils2810611183:8533
8Rangers2911421279:7532
9Boston2910601392:9332
10Columbus27765984:9031
11Montreal26863987:9431
12Detroit2810431187:9931
13Ottawa279441086:9030
14Toronto279431194:9129
15Florida2611121277:8326
16Buffalo288341384:9626
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2718162109:6244
    2Dallas2916355102:7543
    3Anaheim28107110100:9435
    4Minnesota28965879:7635
    5Vegas271128683:7934
    6Utah2911331291:8431
    7Kings27757870:7531
    8Chicago271116985:7830
    9Winnipeg2712211283:7929
    10Edmonton287551190:10029
    11San Jose297631382:9829
    12Seattle Kraken25746863:7528
    13St. Louis289071271:10025
    14Calgary298241570:8824
    15Nashville277341371:9424
    16Vancouver286431581:10223

