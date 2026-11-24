Dynamo zničilo Vítkovice 8:1! Jako kočka s myší, další šance Pardubic pochytal Švančara
Jako když hladová kočka nahání bezbrannou myš. Přesně takhle vypadal zápas 22. kola Tipsport extraligy mezi Pardubicemi a Vítkovicemi. Domácí Dynamo sypalo jeden gól za druhým, v polovině utkání mělo už šestigólový náskok. Neškodní Ostravané zažili nejhorší večer v sezoně, prohráli 1:8, před zápasem jim vypadli ze sestavy další tři hráči a nedohrál ani zaskakující kapitán Marek Kalus.
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Ani Dynamo nevyjelo kompletní. Dlouhodobě zraněného Lukáše Sedláka doplnil na marodce už v minulém kole Tomáš Dvořák a nově k nim přibyli útočníci Jakub Lauko s Martinem Kautem.
Vítkovice na tom byly o poznání hůř, už několik utkání jim schází Chad Yetman, Samuel Kňažko a Šimon Fasner. Oproti nedělní vítězné sestavě do Pardubic neodcestovali ani Marek Hrivík, Jan Bernovský a kapitán Jakub Zbořil. Šanci tak dostalo kvarteto juniorů. Bylo zřejmé, že modrobílé čeká na východě Čech pořádně těžká písemka.
Jeden gól za druhým
Drželi se deset minut, možná si za ten čas stihli jen přečíst otázky. Pak si už nevěděli rady. Dynamo sypalo jeden gól za druhým a Dominika Hrachovinu, jenž v pondělí podepsal s Vítkovicemi nový dlouhodobý kontrakt, vyhnali z brány v čase 15:03. Postaral se o to mladík Tadeáš Kalužík, který v extralize skóroval poprvé.
Černý večer Ridery v enteria areně dochytával Patrik Švančara. Ačkoliv inkasoval pětkrát, řadu dalších příležitostí pochytal. Mohlo být i daleko hůř, kdyby v čase 33:13 proměnil tříbodový Roman Červenka trestné střílení. To už svítilo na světelné tabuli skóre 6:1.
Za hromového skandování „Deset! Deset!" přidal vítkovický odchovanec Matěj Stránský v závěru prostřední části sedmou branku Pardubic. Ani ve třetí třetině se obrázek hry nezměnil. Ostravští jen čekali, co soupeř s nimi provede.
Výsledek 10:3 ze vzájemného zápasu v sezoně 2009/10 se nakonec neopakoval. Dobře si jej pamatuje i Yorick Treille, současný kouč Ridery tehdy za Vítkovice nastupoval. Tohle si ale zafixuje možná ještě víc.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2
Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3
Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4
Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7
K. Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8
Mountfield
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9
Sparta
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10
Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11
Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12
Vítkovice
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13
M. Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14
Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19
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