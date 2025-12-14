NHL ONLINE: Pastrňák a Zacha proti Minnesotě, v akci i čeští gólmani
V zámořské NHL se hraje šest utkání. Program odstartoval duelem mezi New Jersey a Vancouverem, hosté s Davidem Kämpfem a Filipem Hronkem vyhráli nad týmem Ondřeje Paláta 2:1. V noci hrají David Pastrňák s Pavlem Zachou proti Minnesotě, v akci jsou i čeští gólmani. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosech na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|26
|29
|55
|32
|40
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|18
|33
|51
|32
|1
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|16
|31
|47
|33
|11
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|25
|44
|31
|8
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|26
|43
|32
|11
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|28
|42
|32
|30
|7.
|Nikita Kučerov
Tampa
|13
|29
|42
|29
|11
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|29
|42
|32
|-5
|9.
|Leo Carlsson
Anaheim
|18
|23
|41
|32
|11
|10.
|Jack Eichel
Vegas
|12
|29
|41
|31
|6
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|31
|13
|7
|2
|9
|105:88
|42
|2
Islanders
|33
|13
|6
|3
|11
|100:93
|41
|3
Washington
|32
|17
|1
|4
|10
|106:83
|40
|4
Tampa
|32
|15
|3
|3
|11
|104:83
|39
|5
Detroit
|33
|14
|4
|3
|12
|104:109
|39
|6
Boston
|32
|13
|6
|0
|13
|107:99
|38
|7
Flyers
|30
|9
|7
|5
|9
|90:85
|37
|8
Devils
|33
|12
|6
|1
|14
|97:103
|37
|9
Pittsburgh
|30
|13
|1
|8
|8
|95:91
|36
|10
Rangers
|33
|11
|5
|4
|13
|88:88
|36
|11
Montreal
|31
|9
|7
|4
|11
|101:112
|36
|12
Florida
|31
|14
|2
|2
|13
|98:99
|34
|13
Toronto
|31
|10
|4
|5
|12
|102:102
|33
|14
Ottawa
|31
|10
|4
|4
|13
|98:102
|32
|15
Columbus
|32
|7
|6
|6
|13
|96:112
|32
|16
Buffalo
|31
|9
|4
|4
|14
|95:108
|30
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|32
|21
|2
|7
|2
|128:74
|53
|2
Dallas
|33
|17
|4
|5
|7
|111:89
|47
|3
Minnesota
|32
|12
|6
|5
|9
|93:85
|41
|4
Vegas
|31
|12
|4
|9
|6
|96:90
|41
|5
Anaheim
|32
|11
|8
|1
|12
|114:107
|39
|6
Kings
|31
|9
|5
|9
|8
|83:82
|37
|7
Edmonton
|32
|10
|5
|6
|11
|109:110
|36
|8
San Jose
|33
|8
|8
|3
|14
|96:110
|35
|9
Utah
|33
|12
|3
|3
|15
|101:97
|33
|10
Chicago
|32
|12
|1
|6
|13
|91:98
|32
|11
Winnipeg
|31
|13
|2
|1
|15
|96:96
|31
|12
St. Louis
|33
|12
|0
|7
|14
|84:118
|31
|13
Calgary
|33
|10
|3
|4
|16
|84:97
|30
|14
Seattle Kraken
|29
|7
|5
|6
|11
|73:90
|30
|15
Nashville
|31
|8
|4
|4
|15
|87:109
|28
|16
Vancouver
|32
|8
|4
|3
|17
|89:112
|27