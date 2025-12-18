Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák čelí Tomáškovi, Jiříček proti „svým“. V akci i Klapka

David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistence
David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistenceZdroj: ČTK / AP / John Woods
David Pastrňák v dresu Bostonu
David Tomášek je dalším českým hokejistou, který dal gól v NHL
Český obránce David Jiříček byl vedením Minnesoty poslán na farmu do Iowy
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
5
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

V NHL se v noci ze čtvrtka na pátek hraje až desetu duelů. David Pastrňák vyzývá na souboj Davida Tomáška z Edmontonu. David Jiříček se předstauje v dresu Minnesoty proti Columbusu, který jej draftoval a za který v nejslavnější hokejové lize debutoval. Za Calgary nastupuje urostlý forvard Adam Klapka, jenž měří síly proti Seattlu. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.824.12.24Detail
LIVE
--Tipsport1.94.233.54Detail
LIVE
--Tipsport2.034.193.18Detail
LIVE
--Tipsport1.834.243.79Detail
LIVE
--Tipsport2.074.133.13Detail
LIVE
--Tipsport2.64.092.41Detail
LIVE
--Tipsport2.114.153.03Detail
LIVE
--Tipsport2.964.022.19Detail
LIVE
--Tipsport2.034.193.2Detail
LIVE
--Tipsport3.664.31.86Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2830583343
2.Connor McDavidEdmonton203656340
3.Macklin CelebriniSan Jose1833513413
4.Leon DraisaitlEdmonton1730473410
5.Connor BedardChicago192544318
6.Mikko RantanenDallas14304433-3
7.Martin NečasColorado1430443332
8.Leo CarlssonAnaheim1824423410
9.Nikita KučerovTampa132942309
10.Kyle ConnorWinnipeg152641338

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3314829112:9146
2Islanders34136312102:9641
3Detroit35154313108:11541
4Washington33171411106:8840
5Boston34146014113:10640
5Flyers321076996:8940
7Tampa33153312106:8839
8Devils3412711499:10439
9Florida33162213106:10338
10Montreal33107412106:11738
11Pittsburgh3213199103:10237
12Rangers3511541589:9536
13Toronto32114512105:10435
14Ottawa32105413101:10434
15Columbus3377613100:11534
16Buffalo3210441498:10932
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3322272133:7755
    2Dallas3418457115:9049
    3Minnesota3414659104:8745
    4Anaheim34128212121:11242
    5Vegas3212410697:9242
    6Edmonton34115612116:11838
    7Utah36134316111:10637
    8Kings339591086:8937
    9San Jose3498314102:11337
    10St. Louis3513071587:12333
    11Winnipeg3313221698:10032
    12Chicago3312161493:10132
    13Calgary3410341787:10330
    14Seattle Kraken317561377:9830
    15Nashville339441693:11530
    16Vancouver339431792:11229

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Všechny příspěvky z Isport.cz máte již zobrazené.
      Vyberte si z nabídky nebo pokračujte na další články z jiných titulů.

      Články z jiných titulů