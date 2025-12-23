Mistr světa v odstávce, Tomášek v Edmontonu nehraje. Vrátí se do Švédska?
Když Edmonton v pondělí porazil Vegas Golden Knights 4:3, bylo to už páté utkání v řadě, v němž David Tomášek zůstal v odstávce. Mistr světa z Prahy 2024 prožívá v NHL těžké časy. Nikdo neplánoval, že to tak dopadne, ale stalo se. Už jdou zvěsti, jestli by mu v jiném klubu NHL bylo líp nebo zda by mu prospěla AHL. Podle švédských zdrojů se o 29letého útočníka zajímá švédský Färjestad, kde zažil dvě skvělé sezony a který na něj vlastní práva.
Oilers podepsali smlouvu s plnokrevníkem, ale zapřáhli ho do pluhu. Nejužitečnější a nejproduktivnější hráč minulé sezony SHL a nejlepší střelec švédské nejvyšší soutěže z ročníku 2023/24 začínal v první lajně Oilers místo Zacha Hymana. Ale nevydržel tam a začal putovat soupiskou.
Edmonton mezitím podepsal Jacka Roslovice, Hyman vrátil. Z Tomáška se stal přehlížený hráč. I když tým zasáhla vlna zranění, český forvard zůstává zdravým náhradníkem, neboť Oilers si vytahují hráče z farmy, místo aby ho vyslali do akce.
Po zahájení sezony vynechal Tomášek v říjnu jeden zápas, dostal se i na přesilovku s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem. V listopadu nastoupil do poloviny ze 14 utkání a jeho čas na ledě se začal krátit. V prosinci naskočil do čtyř z jedenácti střetnutí. Ve 22 zápasech za Edmonton si připsal 5 bodů (2+3) a byl minus šest. Poslední bod zaznamenal 6. prosince, od 13. prosince nehrál vůbec.
Řečeno slavným výrokem Petra Klímy, který s Edmontonem získal Stanley Cup, Tomášek zjistil, že by potřeboval strašně dlouhou hokejku, aby dokázal skórovat z press boxu. „Snažím se řešit věci, které můžu ovlivnit. Jsou to fráze, ale tohle jediné funguje. Snažím se dělat, co vyžadují trenéři, nechci se nechat odradit. Ale je to těžké,“ řekl Tomášek minulý týden pro Sportsnet.
Pak ještě dodal: „V Evropě si pravděpodobně vždycky najdu práci. Vždycky se najde liga, do které se můžu vrátit, týmy, do nichž můžu jít. Ale nechtěl jsem litovat, že jsem NHL nedal šanci, protože vím, že i kdyby mi někdo řekl, jaké to je, stejně bych si ji vybral, než abych měl pocit, že jsem to nikdy nezkusil.“
Färjestad má na Tomáška stále práva
Hráč pro dva elitní útoky dnes nemůže najít uplatnění ve čtvrté řadě. V jiném klubu NHL by pravděpodobně dostal větší prostor, stejně jako v AHL, kde by s jednocestnou smlouvou hrál za stejné peníze. Tomášek podepsal za 1,2 milionů dolarů (asi 25 milionů korun) ročně. Ale zatímco Andrew Mangiapane (3,6 milionů) je nejhorší v týmu s minus 16 body a Trent Frederic (3,85 milionů) dal dva góly ve 33 zápasech, oba mají pevné místo v sestavě. Tomášek ne, protože nemá tolik zkušeností s NHL.
„Někdy v takových případech hráč potřebuje, aby se někdo zranil, a pak trenéři nemají jinou možnost, než ho na chvíli nasadit. Ale nemáme žádný konkrétní plán, jak to zařídit,“ přiznal generální manažer Stan Bowman pro Sportsnet.
NHL je byznys, kde platí, co hráč předvede tady a teď. V poslední době, a nikoli před měsícem nebo před rokem. Naposledy hrál Tomášek něco přes osm minut a v zápase proti Torontu, který skončil vítězstvím Edmontonu 6:3, a byl minus 1. Později už jen seděl na tribuně a Oilers nasadili útočníka Quinna Hutsona. Starší bratr hvězdného obránce Lanea Hutsona a nejproduktivnější hráč záložního celku Bakersfield Condors dostal přednost před bývalou hvězdou SHL.
Letos na jaře Tomášek opustil Färjestad, kde mu zbýval ještě rok smlouvy, což znamená, že klub SHL na něj má pořád práva. Totéž jeho představitelé zopakovali švédským médiím na dotaz, zda by tým měl o mistra světa z roku 2024 zájem. Podle informací iSportu se věci daly do pohybu. Tomášek by se mohl vrátit do Švédska. Jenže tím by si nejspíš zabouchl dveře do NHL. Situace se může vyjasnit už po Vánocích. Ale třeba ne.
„Hrál jsem mnoho zápasů, už deset let jsem profesionál. Naučil jsem se, že věci se mohou změnit velmi rychle. Je těžké plánovat a stanovovat si cíle. Prostě se snažíte být nejlepší verzí sebe sama. Nikdy nevíte, co se může stát,“ uvedl Tomášek.