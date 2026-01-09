Předplatné

Pastrňák se Zachou přispěli k výhře Bostonu. Nečas nahrával, bodoval i Hertl

Martin Nečas slaví se spoluhráči branku
Martin Nečas slaví se spoluhráči brankuZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
Hokejisté Colorada rozstříleli ve čtvrtečním zápase NHL Ottawu 8:2, Martin Nečas k tomu přispěl gólem a asistencí. David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po přihrávce u výhry Bostonu nad Calgary 4:1. K výhře Vegas 5:3 na Columbusem přispěl dvěma nahrávkami i Tomáš Hertl.

Nejproduktivnější český hráč v tomto ročníku NHL Nečas nejprve v 18. minutě vybídl přihrávkou mezi kruhy ke střele osamoceného Nathana MacKinnona. Ten zvýšil na 2:0.

Dvacátý gól v sezoně vsítil rodák z Nového Města na Moravě v čase 31:46, když šlo Colorado v početní převaze do vedení 4:1. Tentokrát se role vyměnily. MacKinnon mu poslal kotouč a Nečas se z těžkého úhlu ránou bez přípravy nemýlil.

Avalanche měli v zápase dva čtyřbodové hráče. MacKinnona, který navýšil svoji bilanci o gól a tři asistence, a obránce Joshe Mansona, jenž si připsal po dvou gólech i přihrávkách.

Klub z Denveru, za který nastoupil i druhý Čech Ivan Ivan, nadále jasně vévodí celé NHL. Zvítězil po dvou porážkách a na druhý Dallas má náskok 11 bodů. Ottawa je na Východě předposlední.

Pastrňák třicátou asistenci v sezoně zaznamenal v čase 12:06. Po přechodu do útočného pásma a zadovce Marata Chusnutdinova našel druhý nejlepší český střelec v historii zámořské soutěže na druhém kruhu volného Švéda Eliase Lindholma. Ten střelou z první zvýšil vedení Bruins na 2:0 a jeho branka byla nakonec vítězná.

Osmadvacetiletý Zacha se podepsal přihrávkou pod poslední gól domácího týmu v závěru druhého dějství, kdy Bostonu zajistil už čtyřbrankový náskok Casey Mittelstadt. Necelou minutu poté už jen zkorigoval na konečných 1:4 Connor Zary.

Adam Klapka z Calgary strávil na ledě přes deset minut. V hodnocení pobytu na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl bilanci -1.

Flames prohráli čtvrté utkání v řadě a nastříleli v nich pouhých šest branek, naopak sedmnáctkrát inkasovali. Boston je ve Východní konferenci NHL se ziskem 48 bodů na jedenácté příčce.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3642784348
2.Connor McDavidEdmonton294877444
3.Macklin CelebriniSan Jose2443674317
4.Leon DraisaitlEdmonton214061445
5.Nikita KučerovTampa2041613920
6.Mikko RantanenDallas174259431
7.Martin NečasColorado2034544339
8.Jason RobertsonDallas2527524418
9.Kyle ConnorWinnipeg213152425
10.Wyatt JohnstonDallas25265144-2

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina44189314152:13357
2Montreal44169613151:14456
3Detroit45197415141:14256
4Tampa42215313146:11255
5Islanders44168515130:12253
6Flyers42157812130:12052
7Pittsburgh42174912139:13251
8Washington44202616143:12950
9Buffalo42176415135:13150
10Toronto43165715143:14049
11Boston44167219141:14448
12Florida43193318132:14047
13Rangers45137619118:12546
14Devils44157220115:13746
15Ottawa43155518139:14545
16Columbus43117718132:14743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4329374175:9971
    2Dallas44224810153:12460
    3Minnesota45188811143:12160
    4Vegas421451211133:13250
    4Edmonton44175616149:14850
    6Seattle Kraken42146814117:12348
    7San Jose431210318136:15147
    8Kings421261014114:11746
    9Utah44156320133:12545
    10Anaheim44138320147:16345
    11Nashville43146419122:14344
    12Chicago43144718125:13743
    13St. Louis44170819110:15342
    14Calgary44144422114:13440
    15Vancouver43106522121:15337
    16Winnipeg42132522121:13435

