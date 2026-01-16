Předplatné

Pastrňák má 20. gól v sezoně, trefil se i Hertl. Špaček debutoval v NHL za Minnesotu

ČTK, iSport.cz
NHL
Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem sedm sekund před třetí sirénou pomohl Vegas v NHL k výhře 6:5 v prodloužení nad Torontem. Střelecky se prosadil také David Pastrňák, jehož Boston porazil Seattle 4:2. Pod výhru Bruins se asistencí podepsal také Pavel Zacha. Vydařený duel má za sebou má také brankář Karel Vejmelka, který 26 zákroky dovedl Utah k výhře 2:1 nad Dallasem.

Pastrňák vstřelil 20. gól v sezoně a s 57 body je devátým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Zacha díky asistenci vylepšil svou bilanci na 33 bodů (14+19), bodoval v pátém z posledních šesti zápasů a v produktivitě českých hokejistů drží čtvrté místo.

Mezi Zachou a Pastrňákem je v produktivitě Čechů Hertl, jenž si díky dvěma bodům ze zápasu s Torontem polepšil na 19 branek a 22 nahrávek. Vegas i díky jeho trefě ze závěru třetí třetiny otočilo duel s Torontem a vyhrálo pošesté za sebou.

Brankář Vejmelka vládne NHL v počtu výher, vítězství nad Dallasem bylo už jeho dvaadvacáté v sezoně. V duelu proti Stars se český brankář navíc blýskl úspěšností zákroků 96 procent a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Premiérový start v NHL za sebou má obránce David Špaček. Český reprezentant, který nechybí v olympijské nominaci na blížící se hry v Miláně, odehrál v dresu Minnesoty téměř 12 minut, prohru 2:6 s Winnipegem ale neodvrátil.

NHL - Základní část - 2025/2026

Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton305282484
2.Nathan MacKinnonColorado3645814549
3.Macklin CelebriniSan Jose2447714615
4.Nikita KučerovTampa2444684222
5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
6.Mikko RantanenDallas194463474
7.Mark ScheifeleWinnipeg233558468
8.Martin NečasColorado2136574541
9.David PastrňákBoston20375743-1
10.Jason RobertsonDallas2729564820

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa45236313160:11661
2Carolina47199415158:14260
3Detroit48208416149:14860
4Montreal48179715162:15959
5Islanders47179516139:13057
6Boston48207219159:14856
7Buffalo46206416153:14356
8Washington48213618155:13854
9Pittsburgh461841014147:14054
10Toronto47176816158:15554
11Flyers46157816138:14352
12Florida45213318139:14551
13Devils47168221126:14550
14Ottawa46175519151:15349
15Columbus47138719144:15749
16Rangers48137622126:14746
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas48234912162:13563
    3Minnesota48188913150:13661
    4Vegas461671211153:14358
    5Edmonton48185817159:15854
    6Utah48186420147:13252
    7Seattle Kraken46156916127:13551
    8San Jose461311319146:16451
    9Kings461271116122:13149
    10Nashville46157420129:15148
    11Anaheim46148321153:16947
    12Chicago47154721131:14945
    13Calgary47164423122:14144
    14St. Louis47180821117:16144
    15Winnipeg46172522141:14443
    16Vancouver47106526126:17037

