NHL ONLINE: Palát hraje proti Crosbymu, Gudas a spol. zápolí se Seattlem
Ondřej Palát se v novém působišti v NHL představuje v dresu New York Islanders proti družině Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu. Radko Gudas, kapitán Anaheimu, před Hrami v Itálii měří síly se Seattlem. Všechny zápasy nejlepší hokejové ligy světa můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|61
|95
|56
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|51
|91
|54
|44
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|28
|56
|84
|50
|28
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|28
|53
|81
|54
|11
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|27
|51
|78
|53
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|48
|70
|51
|6
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|32
|37
|69
|57
|10
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|20
|48
|68
|53
|2
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|40
|67
|55
|2
|10.
|Nick Suzuki
Montreal
|18
|47
|65
|56
|25
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|53
|27
|8
|4
|14
|189:136
|74
|2
Carolina
|55
|24
|10
|6
|15
|191:160
|74
|3
Detroit
|57
|23
|10
|6
|18
|173:171
|72
|4
Montreal
|56
|20
|11
|8
|17
|194:186
|70
|5
Buffalo
|55
|26
|6
|5
|18
|190:167
|69
|6
Boston
|56
|24
|8
|4
|20
|191:177
|68
|7
Pittsburgh
|54
|24
|4
|11
|15
|183:162
|67
|8
Islanders
|56
|21
|9
|5
|21
|161:157
|65
|9
Washington
|57
|23
|5
|7
|22
|183:171
|63
|10
Ottawa
|55
|22
|5
|7
|21
|186:179
|61
|11
Columbus
|54
|18
|9
|7
|20
|172:177
|61
|12
Toronto
|56
|18
|8
|9
|21
|183:192
|61
|13
Florida
|55
|23
|5
|3
|24
|168:181
|59
|14
Flyers
|54
|17
|7
|10
|20
|162:176
|58
|15
Devils
|55
|18
|10
|2
|25
|145:169
|58
|16
Rangers
|56
|14
|8
|6
|28
|151:178
|50
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|54
|33
|3
|9
|9
|208:136
|81
|2
Minnesota
|57
|21
|12
|10
|14
|190:164
|76
|3
Dallas
|56
|27
|6
|9
|14
|188:156
|75
|4
Edmonton
|56
|21
|7
|8
|20
|193:185
|64
|5
Vegas
|55
|18
|7
|14
|16
|182:176
|64
|6
Utah
|56
|22
|7
|4
|23
|179:156
|62
|7
Seattle Kraken
|54
|20
|6
|9
|19
|156:159
|61
|8
Anaheim
|55
|17
|12
|3
|23
|181:193
|61
|9
Kings
|54
|14
|9
|14
|17
|143:153
|60
|10
San Jose
|54
|16
|11
|4
|23
|169:189
|58
|11
Nashville
|55
|19
|7
|6
|23
|162:188
|58
|12
Chicago
|56
|17
|5
|9
|25
|154:181
|53
|13
Winnipeg
|55
|20
|2
|8
|25
|159:170
|52
|14
Calgary
|55
|18
|4
|6
|27
|138:166
|50
|15
St. Louis
|56
|19
|1
|9
|27
|143:198
|49
|16
Vancouver
|56
|12
|6
|6
|32
|147:205
|42