NHL ONLINE: Palát hraje proti Crosbymu, Gudas a spol. zápolí se Seattlem

Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařilaZdroj: Profimedia.cz
Ondřej Palát se v novém působišti v NHL představuje v dresu New York Islanders proti družině Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu. Radko Gudas, kapitán Anaheimu, před Hrami v Itálii měří síly se Seattlem. Všechny zápasy nejlepší hokejové ligy světa můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3461955612
2.Nathan MacKinnonColorado4051915444
3.Nikita KučerovTampa2856845028
4.Macklin CelebriniSan Jose2853815411
5.Leon DraisaitlEdmonton2751785312
6.David PastrňákBoston224870516
7.Kirill KaprizovMinnesota3237695710
8.Mikko RantanenDallas204868532
9.Mark ScheifeleWinnipeg274067552
10.Nick SuzukiMontreal1847655625

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa53278414189:13674
2Carolina552410615191:16074
3Detroit572310618173:17172
4Montreal562011817194:18670
5Buffalo55266518190:16769
6Boston56248420191:17768
7Pittsburgh542441115183:16267
8Islanders56219521161:15765
9Washington57235722183:17163
10Ottawa55225721186:17961
11Columbus54189720172:17761
12Toronto56188921183:19261
13Florida55235324168:18159
14Flyers541771020162:17658
15Devils551810225145:16958
16Rangers56148628151:17850
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5433399208:13681
    2Minnesota5721121014190:16476
    3Dallas56276914188:15675
    4Edmonton56217820193:18564
    5Vegas551871416182:17664
    6Utah56227423179:15662
    7Seattle Kraken54206919156:15961
    8Anaheim551712323181:19361
    9Kings541491417143:15360
    10San Jose541611423169:18958
    11Nashville55197623162:18858
    12Chicago56175925154:18153
    13Winnipeg55202825159:17052
    14Calgary55184627138:16650
    15St. Louis56191927143:19849
    16Vancouver56126632147:20542

