Neuvěřitelná smůla. Chytil má (opět) zlomeninu v obličeji! A je na neurčito mimo
Je tohle vůbec možné? Osud si na něj snad zasedl. Útočník Filip Chytil je opět zraněný! Ale jak smolně… Hráč Vancouveru utrpěl zlomeninu v obličeji poté, co ho při čtvrtečním tréninku zasáhl odražený puk. A je vyřazený na neurčitou dobu. Informoval o tom Adam Foote, kouč Canucks, který rovněž připomněl: „Je to pro něj hrozná smůla.“ Podle prvotních informací nepotřebuje chirurgický zákrok, ale zatím se vůbec nedá odhadnout, na jak dlouho vypadne ze sestavy.
Snad žádný jiný český hokejista nemá na zranění takový pech. Na konci ledna se vrátil na led poprvé poté, co ho v druhé polovině října srazil Tom Wilson z Washingtonu. Přes tři měsíce trvalo, než dostal zelenou. Několik otřesů navíc utrpěl i v předešlé kariéře.
A když už se zdálo, že mu okolnosti alespoň chvíli budou nakloněné, přišla další pohroma. 26letý centr hrál v NHL naposledy začátkem února, potom musel odstoupit kvůli zdravotním potížím, které nebyly specifikované.
Už v tu dobu se opět hojně spekulovalo, o co se jedná. Mluvilo se o migrénách. Po chvíli se vrátil do týmové přípravy s tím, že měl bezkontaktní dres. Ale aby toho nebylo málo, ve čtvrtek ho do obličeje zasáhl puk odražený od brusle jednoho ze spoluhráčů.
Nevídaný pech…
„Nevypadá to, že bude muset jít na operaci, ale ještě ho musí vidět jeden specialista. Potom uvidíme,“ uvedl trenér Canucks s tím, že zatím nedokáže odhadnout, jak dlouho bude mimo hru. Někdejší útočník New York Rangers v sezoně stihl pouze 12 utkání, v nichž posbíral tři body za tři góly.
Víc mu zdraví nedovolilo.
Smutná vzpomínka na reprezentaci
A teď se zdá, že ho čeká další pauza. „Neuvěřitelné, co se mu děje. Je to vůbec možné? Teď jsem mluvil s kolegou, který o tom píše,“ uvedl v Miláně Patrick Johnston, jenž v zámoří pokrývá právě Canucks a při olympiádě referuje o kanadské reprezentaci.
Je to o to smutnější, že Chytil už s podobným zraněním laboroval. Během mistrovství světa v Rize v roce 2023 utrpěl zlomeninu lícní kosti poté, co ho do obličeje zasáhla hůl protihráče v zápase proti Kazachstánu.
„Vůbec necítím levou část pusy, hlava mi nefunguje. Když jde o zlomeninu v obličeji, jsou zasažené všechny nervy a hrozně to bolí,“ vykládal tehdy. Zkoušel se ještě vrátit do akce při tréninku s celoobličejovým krytem, ale nešlo to.
Teď se zdá, že má zranění podobného rázu. „To je fakt hrozné,“ povzdychl si zámořský novinář, jenž byl i u toho, když Chytil emotivně mluvil o tom, jak ho mrzí, že se o něm na tiskové konferenci při vyhlašování nominace do Milána nepřesně vyjádřil kouč Radim Rulík.
Už tehdy na něm bylo vidět, jak ho současná situace frustruje. A to ještě netušil, co přijde…