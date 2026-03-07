Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Capitals. Kämpf hraje po výměně. Dočká se i Jiříček za Flyers?

Program NHL se příznivě pro české fanoušky rozjíždí už v sobotu večer. Boston s Davidem Pastrňák a Pavlem Zachou v sestavě nastupuje doma proti Washingtonu. Za Capitals poprvé od výměny z Vancouveru nastupuje David Kämpf. V novém dresu se může představit i David Jiříček, kterého při uzávěrce přestupů získala Philadelphia. Za New York Rangers v New Jersey startuje Jaroslav Chmelař. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
13Detail
LIVE Sam. nájezdy
45Detail
LIVE
36Detail
LIVE
36Detail
LIVE Sam. nájezdy
65Detail
LIVE
24Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
--Tipsport2.33.952.81Detail
LIVE
--Tipsport2.074.023.19Detail
LIVE
--Tipsport1.964.193.39Detail
LIVE
--Tipsport2.24.022.93Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport3.494.191.93Detail
LIVE
--Tipsport2.584.032.45Detail
LIVE
--Tipsport1.664.494.58Detail
LIVE
--Tipsport2.373.992.69Detail
LIVE
--Tipsport3.664.311.85Detail
LIVE
--Tipsport2.854.082.23Detail
LIVE
--Tipsport3.114.052.1Detail
LIVE
--Tipsport2.13.92.91Detail
LIVE
--Tipsport2.053.913Detail
LIVE
--Tipsport2.553.72.4Detail
LIVE
--Tipsport1.554.414.9Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35711066312
2.Nathan MacKinnonColorado42611036055
3.Nikita KučerovTampa3264965729
4.Leon DraisaitlEdmonton3358916011
5.Macklin CelebriniSan Jose315788607
6.Martin NečasColorado2848765843
7.Kirill KaprizovMinnesota3540756311
8.Mark ScheifeleWinnipeg294675615
9.Jason RobertsonDallas3440746221
10.Matt BoldyMinnesota3537725918

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina623010616220:17886
2Tampa60299418211:16280
3Buffalo62316619214:18480
4Detroit632411721186:19077
5Montreal6122111018218:20676
6Pittsburgh612741317205:18075
7Islanders632312523186:18275
8Boston61268522205:19473
9Columbus612210821196:19372
10Ottawa61246922205:19469
11Washington63265725199:18969
12Flyers611991122177:19167
13Florida63256329191:21065
14Toronto631981125200:22165
15Devils622011229160:18664
16Rangers61159829166:19256
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado61384910235:15393
    2Dallas623171014216:17086
    3Minnesota6324131016213:18284
    4Anaheim622015324211:21773
    5Vegas632181420207:20172
    6Utah62267425196:16970
    7Edmonton63228825223:21668
    8Seattle Kraken61236923173:17967
    9San Jose601812525188:21065
    10Kings611691422160:18264
    11Nashville62217826185:21364
    12Winnipeg612141026175:18760
    13St. Louis62222929162:21257
    14Chicago621851029166:20156
    15Calgary61204730150:18555
    16Vancouver62136736163:23345

