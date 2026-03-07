Zájem mělo i Dynamo, gólman ze zámoří dal přednost Kometě. Vezme Stezkovi post jedničky?
Ostrá konkurence bude od nové sezony v brankovišti hokejové Komety. Majitel Libor Zábranský chce mít v nové hale k dispozici co nejsilnější a nejvyrovnanější dvojici. Ideálně nejspolehlivější v extralize. K Aleši Stezkovi (29) tak podle informací webu iSport přibude od léta Jiří Patera (27), člen organizace Vancouver Canucks! Majitel devíti startů v NHL dohrává sezonu na farmě v Abbotsfordu (AHL) a v zámoří mu končí smlouva. Toho využilo Brno, které už dál nepočítá se slovinským veteránem Gašperem Krošeljem (39).
O Jiřího Pateru, jehož vychovala Slavia, měly nedávno zájem také Pardubice. Aktuální je ovšem přesun do Komety, kde chtějí „vytunit“ klíčovou pozici.
Sedmadvacetiletý brankář působí za mořem už devátým rokem (s krátkým „covidovým“ odskokem na patnáct zápasů do Českých Budějovic), do NHL se však nikdy natrvalo neprosadil. Osmkrát nastoupil za Vegas Golden Knights, jednou za Vancouver. K tomu došlo v listopadu loňského roku, kdy prožil nešťastný duel na Floridě. V něm inkasoval sedmkrát a byl převelen zpátky do AHL.
V celku Abbotsford Canucks se střídá s mladým Bělorusem Nikitou Tolopilem. V probíhající sezoně absolvoval Patera 21 utkání s průměrem zákroků 90,9 %. Jeho pozice v rámci organizace není dobrá. Konkurenti z farmy či juniorky jsou mladší, mají vyšší kontrakty a na delší dobu.
A „nahoře“ je situace víceméně neprůchodná, přes pětimilionové duo Kevin Lankinen-Thatcher Demko cesta ke slávě nyní nevede. Urostlý Patera proto zvolí návrat do Česka, i s vidinou reprezentace. Brno pro něj připravilo atraktivní podmínky.
Kromě Krošelje dobíhá smlouva také talentovanému Janu Kavanovi (20), který se vrátil z nepovedeného hostování v Porubě. S ní zažil sestup do druhé ligy. Jsou dvě varianty. Buď se s ním klub dohodne na další spolupráci a pak ho opět dá k dispozici celkům z Maxa ligy na střídavé starty, anebo ho uvolní úplně.
Brankoviště posledního extraligového mistra má patřit primárně Stezkovi s Paterou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž