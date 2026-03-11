Nečasův gól Coloradu na výhru nestačil, Pastrňák připravil vítěznou branku
Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL svým 29. gólem v sezoně neodvrátil prohru Colorada 3:4 s Edmontonem. David Pastrňák v prodloužení duelu s Los Angeles připravil branku Bostonu na konečných 2:1.
Nečas si v 16. minutě v přesilové hře našel odražený puk a přesnou ranou na bližší tyč prostřelil roj těl v předbrankovém prostoru. Český forvard se prosadil po jednozápasové odmlce a v osmém zápase po olympijské pauze zaznamenal už 15. bod.
Coloradu jeho trefa na výhru nestačila, Avalanche ale dál vládnou celé NHL. Edmonton se po výhře, pod kterou se dvěma góly podepsal Ryan Nugent-Hopkins, posunul v Západní konferenci na šesté místo.
Pozice pro play off na Východě drží také Boston. Osmí Bruins mají po těsné výhře nad Los Angeles dvoubodový náskok na dotírající Columbus. Ke dvěma bodům Bostonu pomohl Pastrňák, který po 39 vteřinách prodloužení připravil gól pro Charlieho McAvoye a připsal si 76. bod v aktuálním ročníku.
Se 76 body (23+53) je devátým nejproduktivnějším hráčem ligy a na osmého Nečase ztrácí jediný bod.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|36
|74
|110
|65
|14
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|43
|61
|104
|62
|55
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|34
|70
|104
|60
|33
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|34
|60
|94
|62
|10
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|33
|57
|90
|62
|6
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|37
|41
|78
|65
|11
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|30
|48
|78
|63
|3
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|29
|48
|77
|60
|42
|9.
|David Pastrňák
Boston
|23
|53
|76
|59
|-2
|10.
|Evan Bouchard
Edmonton
|18
|57
|75
|65
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|64
|30
|11
|6
|17
|229:187
|88
|2
Buffalo
|65
|34
|6
|6
|19
|231:196
|86
|3
Tampa
|63
|30
|9
|4
|20
|225:177
|82
|4
Montreal
|63
|24
|11
|10
|18
|225:210
|80
|5
Pittsburgh
|64
|27
|5
|15
|17
|217:193
|79
|6
Islanders
|65
|23
|14
|5
|23
|192:186
|79
|7
Detroit
|65
|25
|11
|7
|22
|192:194
|79
|8
Boston
|64
|27
|9
|6
|22
|214:201
|78
|9
Columbus
|64
|23
|10
|10
|21
|209:205
|76
|10
Ottawa
|63
|26
|6
|9
|22
|214:198
|73
|11
Washington
|65
|27
|5
|7
|26
|207:195
|71
|12
Flyers
|63
|19
|10
|11
|23
|183:200
|69
|13
Florida
|64
|26
|6
|3
|29
|195:213
|67
|14
Devils
|64
|21
|11
|2
|30
|166:192
|66
|15
Toronto
|65
|19
|8
|11
|27
|203:229
|65
|16
Rangers
|64
|17
|9
|8
|30
|179:200
|60
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|63
|38
|5
|9
|11
|241:159
|95
|2
Dallas
|64
|32
|8
|10
|14
|222:174
|90
|3
Minnesota
|65
|25
|13
|11
|16
|220:185
|87
|4
Anaheim
|64
|21
|15
|3
|25
|215:222
|75
|5
Utah
|65
|26
|8
|5
|26
|203:181
|73
|6
Edmonton
|65
|24
|8
|8
|25
|231:221
|72
|7
Vegas
|65
|21
|8
|14
|22
|210:207
|72
|8
Seattle Kraken
|63
|23
|6
|9
|25
|179:190
|67
|9
Kings
|64
|16
|10
|15
|23
|169:192
|67
|10
San Jose
|62
|18
|12
|6
|26
|192:218
|66
|11
Nashville
|64
|22
|7
|8
|27
|191:218
|66
|12
Winnipeg
|63
|21
|5
|10
|27
|179:193
|62
|13
St. Louis
|64
|23
|2
|10
|29
|169:216
|60
|14
Chicago
|64
|18
|6
|11
|29
|172:207
|59
|15
Calgary
|64
|21
|4
|7
|32
|158:200
|57
|16
Vancouver
|64
|13
|6
|8
|37
|165:238
|46