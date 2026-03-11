Předplatné

Nečasův gól Coloradu na výhru nestačil, Pastrňák připravil vítěznou branku

Český útočník Martin Nečas se jednou prosadil v utkání proti Edmontonu, na výhřu Colorada to ovšem nestačilo
Český útočník Martin Nečas se jednou prosadil v utkání proti Edmontonu, na výhřu Colorada to ovšem nestačiloZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
ČTK, iSport.cz
NHL
Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL svým 29. gólem v sezoně neodvrátil prohru Colorada 3:4 s Edmontonem. David Pastrňák v prodloužení duelu s Los Angeles připravil branku Bostonu na konečných 2:1.

Nečas si v 16. minutě v přesilové hře našel odražený puk a přesnou ranou na bližší tyč prostřelil roj těl v předbrankovém prostoru. Český forvard se prosadil po jednozápasové odmlce a v osmém zápase po olympijské pauze zaznamenal už 15. bod.

Coloradu jeho trefa na výhru nestačila, Avalanche ale dál vládnou celé NHL. Edmonton se po výhře, pod kterou se dvěma góly podepsal Ryan Nugent-Hopkins, posunul v Západní konferenci na šesté místo.

Pozice pro play off na Východě drží také Boston. Osmí Bruins mají po těsné výhře nad Los Angeles dvoubodový náskok na dotírající Columbus. Ke dvěma bodům Bostonu pomohl Pastrňák, který po 39 vteřinách prodloužení připravil gól pro Charlieho McAvoye a připsal si 76. bod v aktuálním ročníku.

Se 76 body (23+53) je devátým nejproduktivnějším hráčem ligy a na osmého Nečase ztrácí jediný bod.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton36741106514
2.Nathan MacKinnonColorado43611046255
3.Nikita KučerovTampa34701046033
4.Leon DraisaitlEdmonton3460946210
5.Macklin CelebriniSan Jose335790626
6.Kirill KaprizovMinnesota3741786511
7.Mark ScheifeleWinnipeg304878633
8.Martin NečasColorado2948776042
9.David PastrňákBoston23537659-2
10.Evan BouchardEdmonton1857756516

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina643011617229:18788
2Buffalo65346619231:19686
3Tampa63309420225:17782
4Montreal6324111018225:21080
5Pittsburgh642751517217:19379
6Islanders652314523192:18679
7Detroit652511722192:19479
8Boston64279622214:20178
9Columbus6423101021209:20576
10Ottawa63266922214:19873
11Washington65275726207:19571
12Flyers6319101123183:20069
13Florida64266329195:21367
14Devils642111230166:19266
15Toronto651981127203:22965
16Rangers64179830179:20060
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado63385911241:15995
    2Dallas643281014222:17490
    3Minnesota6525131116220:18587
    4Anaheim642115325215:22275
    5Utah65268526203:18173
    6Edmonton65248825231:22172
    7Vegas652181422210:20772
    8Seattle Kraken63236925179:19067
    9Kings6416101523169:19267
    10San Jose621812626192:21866
    11Nashville64227827191:21866
    12Winnipeg632151027179:19362
    13St. Louis642321029169:21660
    14Chicago641861129172:20759
    15Calgary64214732158:20057
    16Vancouver64136837165:23846

