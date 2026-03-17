Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Montrealu, Palát hraje v Torontu. Hertl čelí Buffalu

David Pastrňák dal v zápase na ledě New Jersey dva góly
7
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

V hokejové NHL se opět představuje David Pastrňák, jenž prahne po bodech v utkání na ledě Montrealu. Ondřej Palát se s týmem New York Islanders staví proti Torontu. Z Čechů jdou do akce i Tomáš Hertl, který čelí celku z Buffala, a Filip Hronek, který vítá šampiony z Floridy. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na iSportu. 

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton37771146813
2.Nathan MacKinnonColorado45651106556
3.Nikita KučerovTampa34721066234
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356095657
6.Mark ScheifeleWinnipeg315182663
7.Martin NečasColorado3150816343
8.David PastrňákBoston265581620
9.Jason RobertsonDallas3644806722
10.Kirill KaprizovMinnesota3841796810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina663111618234:19290
2Buffalo67347620235:20088
3Tampa65319421231:18284
4Pittsburgh672951518230:20483
5Montreal6625111020233:22082
6Detroit682611823200:20382
7Boston672710723222:21181
8Islanders672414524197:19181
9Columbus6623111121212:20879
10Ottawa66286923225:20577
11Washington68285827212:20374
12Flyers6620111223191:20574
13Toronto682181227215:23870
14Devils672212231180:20470
15Florida66267330199:22069
16Rangers67199831190:20964
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado66395913249:17097
    2Dallas673391015235:18494
    3Minnesota6825131218226:19688
    4Anaheim672215327223:23377
    5Utah68278627214:19176
    6Vegas672381422220:20976
    7Edmonton68258926238:23275
    8Seattle Kraken66256926191:19971
    9Kings6718101524180:20171
    10San Jose652012627204:22970
    11Nashville66227928195:22567
    12Winnipeg662351028188:20266
    13St. Louis672431030177:22264
    14Chicago661871130175:21361
    15Calgary67224734167:21259
    16Vancouver66137838171:24648

      Začít diskuzi

