NHL ONLINE: Pastrňák proti Carolině, Nečas hraje v St. Louis. Hronek vs. Hertl
David Pastrňák v NHL v dresu Bostonu zápolí proti Carolině. Martin Nečas s Coloradem hraje na ledě St. Louis Blues. Filip Hronek s Tomášem Hertlem proti sobě měří síly v zápase mezi Vancouverem a Las Vegas. Souboj mezi Dallasem a Calgary staví proti sobě Radka Faksu a Adama Klapku. Hraje také Anaheim či Utah. Všechny zápasy nejslavnější hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|83
|126
|72
|45
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|43
|83
|126
|77
|16
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|51
|71
|122
|75
|54
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|41
|66
|107
|76
|4
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|63
|97
|77
|5
|7.
|David Pastrňák
Boston
|29
|68
|97
|73
|6
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|27
|68
|95
|77
|36
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|36
|58
|94
|73
|43
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|40
|49
|89
|77
|19