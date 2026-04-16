NHL ONLINE: Colorado hostí Seattle, Nečas dostal volno. V akci Klapka i Hronek

Martin Nečas v akci.
Martin Nečas v akci.Zdroj: ČTK / AP / Joe Puetz
Hokejisté Colorada včetně Martina Nečase (vpravo) se radují z gólu do sítě Calgary
Český brankář Lukáš Dostál v brance Anaheimu se chytá lapit střelu soupeře
Základní část nejslavnější hokejové soutěže světa v noci čeká závěrečná porce duelů. Těsně před startem play off jde do akce Colorado, které ale šetří opory, hrát tak nebude Martin Nečas. Avalanche se představí doma proti Seattlu. Z českých zástupců mohou naskočit brankáři Lukáš Dostál a Karel Vejmelka. Ducks hrají proti Predators, Utah zase doma přivítá St. Louis. Poslední duel sezony čeká útočníka Adama Klapku, který s Calgary vyzve LA Kings. Nepovedený ročník uzavře také Vancouver s Filipem Hronkem. Canucks hrají proti Edmontonu. Veškeré dění v NHL sledujte ONLINE na iSportu. 

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina823914722296:240113
2Buffalo81428823285:237108
3Tampa814010625288:227106
4Montreal8234141024283:256106
5Boston8233121027272:250100
6Pittsburgh823471625293:26898
7Flyers8227161227250:24398
8Ottawa813761127275:24597
9Washington82376930263:24495
10Columbus8228121230253:25392
11Detroit8130111030240:25092
12Islanders822914534233:24191
13Devils822913337230:25487
14Florida81318438243:27582
15Toronto812391435252:29678
16Rangers81249939234:24875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado814771116300:203119
    2Dallas8138111220275:223110
    3Minnesota8231151224272:240104
    4Vegas812991726261:24993
    5Utah813310632265:23592
    6Edmonton813191130276:26891
    7Anaheim812517633268:28490
    8Kings8122132026224:24490
    9Nashville8128101033243:26486
    10St. Louis813241233226:25584
    11San Jose802612834243:28684
    12Winnipeg812871234230:25482
    13Seattle Kraken802681135225:25779
    14Calgary81267939209:25875
    15Chicago812171439208:27370
    16Vancouver811510848215:31058

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů