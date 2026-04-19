Tři sekundy a už létaly pěsti! Boje o Stanley Cup odstartovala rvačka Tkachuka se Staalem
S ničím se nepáral. Brady Tkachuk zřejmě chtěl hned na začátku dát najevo, že Ottawa Senators mají šanci uspět. Jejich kapitán si to při prvním střídání rozdal se svým protějškem Jordanem Staalem z Caroliny. Kamery zachytily, jak si ještě před úvodním vhazováním rychle vyměnili pár slov. Jakmile puk dopadl na led, bijci odhodili hokejku, rukavice a začaly létat pěsti. Ve rvačce nezískal ani jeden převahu, v Raleighu zvítězili domácí Canes nakonec 2:0. Vítejte v play off.
Zápasem Caroliny s Ottawou začaly v NHL boje o Stanley Cup. Odstartovaly řežbou jak za starých časů. Oba aktéři patrně chtěli udat tón sérii, o níž mnozí tvrdí, že bude dlouhá a náročná. Hurricanes se střetávají se Senators v play off poprvé. Jen tři sekundy po zahájení úvodního zápasu se strhla rvačka, oba bijci dostali pětiminutový trest.
„Chtěl jsem jen ukázat, že to bude dlouhá série, a on chtěl udělat totéž,“ povídal Tkachuk. „Myslím, že se to divákům v hale líbilo. Rozproudilo to energii, rozjeli jsme play off pro celou ligu.“ Staal cítil, že by měl jeho výzvu přijmout. Zejména před domácími fanoušky. Těm to vůbec nevadilo. Naopak ryčeli nadšením.
„Požádal mě o to, což jsem tak nějak očekával,“ pravil 37letý kapitán Hurricanes. „On je fyzický hráč, byl připravený do toho jít, stejně jako já a celý náš tým. Je to součást hry. Před nikým neustoupíme. Jsme připraveni si to rozdat kdykoli,“ dodal.
Tkachuk se podobným způsobem zachoval už několikrát. V polovině března v Ottawě si po zahájení hry vyměnil pár úderů s Andersem Leem z New York Islanders. Ten dostal šanci k odvetě 11. dubna na Long Islandu. „Moc se mi to líbilo, tohle miluju,“ liboval si kouč Senators Travis Green. Stejný postup použil Tkachuk se svým bratrem Matthewem a J.T. Millerem v únoru 2025, když hráli za celek USA na turnaji 4 Nations Face-Off v Montrealu.
„Je to fyzicky silný hráč, chtěl do toho jít. Bratři Tkachukové hrají tvrdě, jejich stylu se dá velmi těžko čelit. Tohle nebylo jiné. Určitě zajímavý začátek,“ líčil po prvním utkání play off Jordan Staal.
Rozhodnutí začít sérii rvačkou zaskočilo ani trenéra Caroliny Roda Brind’Amoura. Ocenil však přístup Jordana Staala. „Neustále na mě dělá ohromný dojem. Byl skvělý, vlastně celý zápas si vedl výborně. Ale kdy se mu to nedaří? Moc si ho vážím,“ vyprávěl.
Brankář Frederik Andersen měl 22 zákroků a pošesté v play off uhájil čisté konto. Hodně práce měl zejména v závěrečných minutách, kdy Carolina hrála oslabení, v jednu chvíli dokonce ve třech po trestu za zdržování hry. Ottawa odvolala gólmana a na ledě měla šest hráčů.
Hurricanes se ocitli pod tlakem, ale odolali. Do play off vstoupili coby nejvýš nasazený tým Východní konference a sedmý rok po sobě vyhráli úvodní zápas. O góly se postarali Logan Stankoven a Taylor Hall, kteří si připsali ještě asistenci. Jackson Blake nahrával na obě trefy.
V sobotním zápase rozdali aktéři na obou stranách dohromady 96 hitů, což je rovněž pozoruhodné. „Tohle je playoff hokej, dalo se to očekávat,“ pravil kouč vítězů Brind‘Amour.