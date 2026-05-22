Carolina - Montreal 2:6. Canes poprvé v play off padli, Dobeš jde v sérii do vedení
Montreal s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězil v prvním finále Východní konference NHL na ledě v play off zatím neporažené Caroliny 6:2. Dobeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků.
Rodák z Ostravy přitom poprvé kapituloval už po 33 sekundách úvodní třetiny, kdy příznivce Caroliny rozradostnil přesnou střelou z pravého kruhu Seth Jarvis.
Odpověď hostů z Kanady ale na sebe nenechala dlouho čekat. O dalších sedmadvacet sekund později bylo srovnáno zásluhou druhého nejlepšího střelce základní části NHL, Cole Caufielda.
Jeho trefa svěřence trenéra Martina St. Louise psychicky povzbudila a hokejisté Montrealu dokázali v play off zatím fantasticky chytajícího Dána Frederika Andersena před dovršením dvanácté minuty první třetiny překonat ještě třikrát.
Do vedení je poslal v páté minutě Phillip Danault. Na něj navázal francouzský útočník Alexandre Texier a po zdárně zakončeném samostatném úniku Rusa Ivana Děmidova v čase 11:32 už vedli Canadiens 4:1. Pro osud utkání klíčové čtyři branky zvládli hosté za 10 minut a 32 sekund.
Podruhé, ale také naposledy, inkasoval čtyřiadvacetiletý Dobeš necelé tři minuty po startu druhé třetiny, těsně poté, co jeho spoluhráč Caufield trefil tyčku. Z levé strany se pak na něj rozjel Eric Robinson a svým prvním gólem v letošních vyřazovacích bojích snížil z pohledu Caroliny na 2:4.
Montreal znovu odskočil do tříbrankového vedení v 48. minutě, kdy Andersena přelstil po famózní stahovačce Juraj Slafkovský. A slovenské jedničce draftu z roku 2022 patřilo i poslední slovo tohoto duelu. Podruhé se prosadil v čase 57:32 střelou do prázdné branky a za tříbodové představení byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Canadiens tak až v prvním finále Východní konference zastavili zatím spanilou jízdu domácí Caroliny. Hurricanes prohráli 2:6, vůbec poprvé v letošních bojích o Stanleyův pohár.