Speciál NHL: soupisky, lákadla, natěšený Dostál i souboj Nečase s Pastrňákem
Už v pátek vychází speciální Sport Magazín k nové sezoně NHL a rozhovor s Lukášem Dostálem, i o myšlenkách Anaheimu na Stanley Cup. Vedle soupisek všech týmů a statistik najdete i platy největších hvězd, aktuální lákadla nejslavnější hokejové ligy i historické rekordy. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Speciál NHL
- Rozhovor: Lukáš Dostál / mistr světa v brance Anaheimu
- Soupisky: ideální formace a nejlíp placené hvězdy
- Češi v datech: Martin Nečas, David Pastrňák a další esa
- Lákadla: nabušená Florida, McDavid, legendy na odchodu i talent McKenna
- Přestupy: nové tváře v lize a přesuny osobností
- Historie: rekordmani statistik i přehled šampionů Stanley Cupu
- TV program: všechny sportovní stanice