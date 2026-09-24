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Speciál NHL: soupisky, lákadla, natěšený Dostál i souboj Nečase s Pastrňákem

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NHL
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Už v pátek vychází speciální Sport Magazín k nové sezoně NHL a rozhovor s Lukášem Dostálem, i o myšlenkách Anaheimu na Stanley Cup. Vedle soupisek všech týmů a statistik najdete i platy největších hvězd, aktuální lákadla nejslavnější hokejové ligy i historické rekordy. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Speciál NHL
  • Rozhovor: Lukáš Dostál / mistr světa v brance Anaheimu
  • Soupisky: ideální formace a nejlíp placené hvězdy
  • Češi v datech: Martin Nečas, David Pastrňák a další esa
  • Lákadla: nabušená Florida, McDavid, legendy na odchodu i talent McKenna
  • Přestupy: nové tváře v lize a přesuny osobností
  • Historie: rekordmani statistik i přehled šampionů Stanley Cupu
  • TV program: všechny sportovní stanice

Vychází speciální Sport Magazín k nové sezoně NHL

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