NHL ONLINE: Vancouver s Hronkem čelí Edmontonu. Gudas hraje na ledě San Jose
Zámořská NHL se rozjela a v noci nabídne hned osm zápasů. V akci budou i čeští hokejisté. Vancouver s Filipem Hronkem čelí Edmontonu s hvězdným ofenzivním duem Connor McDavid - Leon Draisaitl. Radko Gudas se v dresu Floridy představí na ledě San Jose. Hraje i Utah s gólmanem Karlem Vejmelkou. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|1
|1
|0
|0
|0
|7:0
|2
|2
Boston
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|2
|3
Florida
|1
|0
|1
|0
|0
|1:0
|2
|4
Montreal
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|2
|5
Toronto
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|2
|6
Carolina
|1
|0
|0
|1
|0
|0:1
|1
|7
Buffalo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Columbus
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Detroit
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Devils
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Ottawa
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Tampa
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Washington
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Islanders
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Rangers
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|0
|16
Flyers
|1
|0
|0
|0
|1
|0:7
|0
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|1
|1
|0
|0
|0
|8:4
|2
|2
Vegas
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|2
|3
Vancouver
|1
|0
|1
|0
|0
|6:5
|2
|4
Edmonton
|1
|0
|0
|1
|0
|5:6
|1
|5
Anaheim
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Calgary
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Dallas
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Minnesota
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Nashville
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
San Jose
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Seattle Kraken
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
St. Louis
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Utah
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Winnipeg
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Chicago
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|16
Kings
|1
|0
|0
|0
|1
|4:8
|0