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NHL ONLINE: Vancouver s Hronkem čelí Edmontonu. Gudas hraje na ledě San Jose

Obránce Vancouveru Filip Hronek
Obránce Vancouveru Filip HronekZdroj: Profimedia
iSport.cz
NHL
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Zámořská NHL se rozjela a v noci nabídne hned osm zápasů. V akci budou i čeští hokejisté. Vancouver s Filipem Hronkem čelí Edmontonu s hvězdným ofenzivním duem Connor McDavid - Leon Draisaitl. Radko Gudas se v dresu Floridy představí na ledě San Jose. Hraje i Utah s gólmanem Karlem Vejmelkou. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh110007:02
2Boston110003:02
3Florida101001:02
4Montreal110003:22
5Toronto210014:42
6Carolina100100:11
7Buffalo000000:00
8Columbus000000:00
9Detroit000000:00
10Devils000000:00
11Ottawa000000:00
12Tampa000000:00
13Washington000000:00
14Islanders100011:20
15Rangers100010:30
16Flyers100010:70
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado110008:42
    2Vegas110005:22
    3Vancouver101006:52
    4Edmonton100105:61
    5Anaheim000000:00
    6Calgary000000:00
    7Dallas000000:00
    8Minnesota000000:00
    9Nashville000000:00
    10San Jose000000:00
    11Seattle Kraken000000:00
    12St. Louis000000:00
    13Utah000000:00
    14Winnipeg000000:00
    15Chicago100012:50
    16Kings100014:80

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