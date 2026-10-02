NHL ONLINE: Boston hraje na ledě Winnipegu, prosadí se Češi? V akci i Hertl a Faksa
Nová sezona hokejové NHL pokračuje i v noci na sobotu, kdy se hraje pět utkání. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou bojuje na ledě Winnipegu. Tomáš Hertl se v barvách Vegas střetne s Anaheimem, Radek Faksa v dresu Dallasu čelí St. Louis, obhájci Stanley Cupu z Caroliny hostí Washington. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Florida
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|2
Pittsburgh
|1
|1
|0
|0
|0
|7:0
|2
|3
Boston
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|2
|4
Columbus
|1
|1
|0
|0
|0
|6:3
|2
|5
Montreal
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|2
|6
Devils
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|7
Rangers
|2
|1
|0
|0
|1
|5:4
|2
|8
Toronto
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|2
|9
Carolina
|1
|0
|0
|1
|0
|0:1
|1
|10
Flyers
|2
|0
|0
|1
|1
|2:10
|1
|11
Detroit
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Ottawa
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Washington
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Islanders
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Buffalo
|1
|0
|0
|0
|1
|3:6
|0
|16
Tampa
|1
|0
|0
|0
|1
|1:5
|0
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|2
|1
|0
|1
|0
|14:13
|3
|2
Utah
|1
|1
|0
|0
|0
|6:0
|2
|3
Seattle Kraken
|1
|1
|0
|0
|0
|6:1
|2
|4
Colorado
|1
|1
|0
|0
|0
|8:4
|2
|5
Vegas
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|2
|6
Minnesota
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|2
|7
San Jose
|1
|0
|1
|0
|0
|4:3
|2
|8
Vancouver
|2
|0
|1
|0
|1
|13:14
|2
|9
Anaheim
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Dallas
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
St. Louis
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Winnipeg
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Nashville
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Kings
|1
|0
|0
|0
|1
|4:8
|0
|15
Calgary
|1
|0
|0
|0
|1
|1:6
|0
|16
Chicago
|2
|0
|0
|0
|2
|2:11
|0