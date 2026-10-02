Předplatné

NHL ONLINE: Boston hraje na ledě Winnipegu, prosadí se Češi? V akci i Hertl a Faksa

David Pastrňák za sebou má premiéru s céčkem na dresu Bostonu
David Pastrňák za sebou má premiéru s céčkem na dresu BostonuZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Nová sezona hokejové NHL pokračuje i v noci na sobotu, kdy se hraje pět utkání. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou bojuje na ledě Winnipegu. Tomáš Hertl se v barvách Vegas střetne s Anaheimem, Radek Faksa v dresu Dallasu čelí St. Louis, obhájci Stanley Cupu z Caroliny hostí Washington. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2026/2027

LIVE
--Tipsport2.274.12.78Detail
LIVE
--Tipsport2.134.162.99Detail
LIVE
--Tipsport2.384.042.67Detail
LIVE
--Tipsport1.944.153.49Detail
LIVE
--Tipsport1.874.293.62Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Florida201104:43
2Pittsburgh110007:02
3Boston110003:02
4Columbus110006:32
5Montreal110003:22
6Devils101003:22
7Rangers210015:42
8Toronto210014:42
9Carolina100100:11
10Flyers200112:101
11Detroit000000:00
12Ottawa000000:00
13Washington000000:00
14Islanders100011:20
15Buffalo100013:60
16Tampa100011:50
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton2101014:133
    2Utah110006:02
    3Seattle Kraken110006:12
    4Colorado110008:42
    5Vegas110005:22
    6Minnesota110003:12
    7San Jose101004:32
    8Vancouver2010113:142
    9Anaheim000000:00
    10Dallas000000:00
    11St. Louis000000:00
    12Winnipeg000000:00
    13Nashville100011:30
    14Kings100014:80
    15Calgary100011:60
    16Chicago200022:110

      Začít diskuzi

      Hokej 2026/27

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

       

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů