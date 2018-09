Gólmana z NHL naštvali na Slovensku: Majitel pil, neplatil a bil hráče!

Je to zamotaný příběh. Matt Hackett, který se neprosadil v NHL, se loni rozhodl poprvé v životě opustit kanadsko-americké hokejové prostředí a zamířil do Evropy. Smlouvu podepsal s Detvou, tehdy nováčkem v nejvyšší slovenské soutěži. Město ve středním Slovensku s patnácti tisíci obyvateli mu ale k srdci nepřirostlo, po jedné nasmlouvané sezoně Hackett ventiloval svůj vztek na sociálních sítích.

„Minulou sezonu jsem odehrál na Slovensku za Detvu. Tento klub mi nevyplatil peníze za poslední dva měsíce a každý měsíc jsem se musel navíc s majitelem hádat, abych dostal výplatu. A to mi stejně ještě nikdy nepřišla správná částka! Majitel byl alkoholik, k celému týmu choval jako k odpadu, několikrát hráče dokonce udeřil. V Kanadě by za to šel do vězení, na Slovensku ale ne," napsal osmadvacetiletý frustrovaný brankář.

Hackett je aktuálně bez smlouvy, ta s Detvou mu po dochytaném ročníku vypršela, a osmadvacetiletý gólman nemůže najít nové angažmá. Za to dává vinu také bývalému zaměstnavateli.

STATISTIKY MATTA HACKETTA V SEZONĚ 2017/18 Odehrané zápasy 37 Bilance 12 - 2 - 22 -1 Počet zákroků / obdržených branek 1035 / 112 Průměrný počet obdržených branek 3,28 Procentuální úspěšnost zásahů 90,24 %

„Volali mi z jiných klubů, ale v každém z nich mi řekli, že mají vzhledem k mému charakteru obavy. Že jim nesedí, jaký jsem typ člověka. Začal jsem se tedy vyptávat a zjistil jsem, že majitel Detvy o mně rozhlašoval zlé věci po celém Slovensku. Nevím, jak vy, ale pokud nedostanete zaplaceno a váš šéf se k vám i lidem okolo chová jako k odpadu... Myslím, že byste taky nechtěli zůstat v takovéto situaci. Nyní mi majitel telefonuje a říká, jak chce, abych se vrátil! Asi jsem byl fakt hrozný člověk," pokračoval ironicky Hackett.

Slova kanadského brankáře neunikla pozornosti ani vedení klubu. To na ně zareagovalo v tiskovém prohlášení a Hackettovo prohlášení rozporovalo.

„Za služby, které brankář Hackett pro náš klub odvedl, dostal zaplacené vše, na čem jsme se dohodli. Po ukončení smlouvy byly všechny závazky vůči němu vyrovnané. Během angažmá dostal dokonce prémie nad rámec smluvně dohodnutých podmínek. Nerozumím tomu, proč se teď tak hanlivě vyjadřuje na adresu našeho klubu. V uplynulých dnech sám několikrát kontaktoval některé hráče a vedení klubu prostřednictvím agenta s tím, že se chce vrátit," pronesl majitel Róbert Ľupták.

„K jeho chování během působení v našem týmu se vyjadřovat nechci, abych mu neuškodil v další kariéře. Snažili jsme se mu vytvořit co nejlepší podmínky pro jeho hokejový i osobní život. Jeho chování proto považuji za vrcholně nevhodné a neprofesionální! Za vše, co pro náš klub udělal, mu děkuji a přeji mu vše dobré," stojí dál v prohlášení.

Matt Hackett startoval svou kariéru v dresu již nefungujícího klubu Plymouth Whalers (Ontario Hockey League). V roce 2009 si ho vybrala ve třetím kole draftu Minnesota, v jejímž dresu si během ročníku 2011/12 odbyl svou premiéru v NHL. Poslední zápas v nejlepší hokejové lize světa odchytal během sezony 2014/15 v dresu Buffala, kde se potkal i s českým brankářem Michalem Neuvirthem. Po pendlování mezi AHL a ECHL (dříve East Coast Hockey League) se pokusil restartovat svou kariéru v Evropě.

V dresu Detvy působí také český bek Martin Šimon a exliberecký útočník Zdeněk Král. V minulém ročníku se Hackett potkal ještě s forvardem Davidem Videlkou, který ale před aktuální sezonou zamířil do Nových Zámků.