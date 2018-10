Vsetínský trenér o šokujícím trestu: Zvítězila ješitnost, je to likvidační

Jeden taktický pokyn mu odepsal celý ročník. Juraj Jurík byl odstřižen od trénování, Výkonný výbor svazu mu napařil drsný trest za to, že si jeho tým na jeho pokyn nechal dát v závěru zápasu s Přerovem gól, aby se v prodloužení mohlo hrát o bonusový bod v rovnovážném stavu. On si však za svým rozhodnutím dál stojí. „Zvítězila ješitnost a arogance nad zdravým rozumem,“ říká na rovinu kouč juniorů Vsetína.



Vnímáte to jako exemplární trest?

„Jeví se to tak. Moje rozhodnutí bylo taktické, nešlo o úmyslné ovlivnění výsledku. Když bylo sedm minut do konce, chodili jsme po střídačce a prosili kluky, ať nefaulují, že se tresty přenášejí do prodloužení. Pak udělal náš hráč faul a já jsem se ho zeptal, jestli mu to přijde normální. On na to, že to nedělá naschvál. Kluci prostě bojují, vyplynulo to ze hry. Jak se měli v posledních minutách chovat? Jezdit kolem sebe, aby náhodou neudělali zbytečný faul? Řekl jsem si, že pokud ta situace nastane, využiju toho. Stalo se.“



Napadly vás tyhle důsledky už před sezonou?

„Jasně. Všichni jsme to řešili na turnajích, byli jsme na to nachystaní. Když jezdím po stadionech, diváci i odborná veřejnost říkají: My bychom udělali to samé. Byla jen otázka času, kdy to někomu vyjde, nebo ne. Dokážu si představit, že chlapi by to dokázali sehrát tak, aby si ten gól dali sami. A ti druzí by se jim v tom snažili zabránit. Jako Přerov v našem zápase, který zase branku z taktického hlediska vstřelit nechtěl. Shodou náhod nakonec padl.“

Podobných pokusů bylo na úrovni mládeže víc. Jenže pouze ve vašem případě rozhodčí uvedl celou věc do zápisu a kvůli tomu jste byl suspendován. Je to tak?

„Když hráči přijeli k brance a vykládali si to, díval se na ně. Rozhodčí to tak cítil, takže to tam napsal. V něm bych vinu nehledal.“